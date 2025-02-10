國民黨團幹部就定位 不怕罷免勇往直前

「大罷免會期擔任黨團幹部，即使在非常時期也要繼續監督政府！」國民黨立院黨團10日舉行黨團幹部就任典禮，包括總召傅崐萁、書記長王鴻薇與首席副書記長羅智強出列。傅崐萁笑著感謝黨團幹部願意承擔重責，並表示國民黨與民眾黨監督執政黨的努力不會變！民眾黨總召黃國昌、幹事長陳昭姿與立委林國成也前往祝賀。

協調法案非常辛苦

現場氣氛相當輕鬆，國民黨立委在傅崐萁接紹新任黨團幹部時，都抱以熱量掌聲與歡呼聲歡迎。傅崐萁笑說，雖然民進黨一個會期比一個會期還要更狠、更鬥爭在野黨，但國民黨在歷經千辛萬苦，還是通過了許多福國利民的法案，黨團幹部的協調居功厥偉，他也特別感謝前任書記長、藍委林思銘，並叮囑他固守選區、反擊大罷免。

「讓我們歡迎『國會林青霞』王鴻薇！」傅崐萁如此介紹時，讓現場藍委都會心一笑，王鴻薇強調，3個民進黨立院黨團幹部裡有2個是不分區立委，但國民黨都是區域立委，她保證會一邊履行幹部職責，同時服務選民與反擊大罷免，「只要國民黨勇往直前、無所畏懼，一定可以克服更多困難，」王鴻薇說。

朝野抗衡是硬仗

羅智強則強調，國民黨監督執政黨是理所應當，非常坦蕩與坦然，晚上藍委們都睡得著，因為是憑良心監督。面對執政黨絕對的權力，就會有絕對的腐化出現，國民黨會與民眾黨積極合作，強化國會監督機制。傅崐萁則說，本會期將會聚焦青年就業、強化打詐、運動發展條例、國家能源政策與長照服務等民生法案。

「羅智強朝野協商時被民進黨團總召柯建銘丟紅龜粿，實在辛苦了！」民眾黨團立院總召黃國昌說，與國民黨合作通過許多民生法案，他舉例，一早在新北市出席行程時，不分藍綠的市議員、里長都希望更多建設，新北市長侯友宜便感謝立法院通過《財劃法》，盼未來可以持續合作，發揮最強監督力量。

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