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賴清德總統喊國和萬事興 籲五院「五指併攏才有力量」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（左）10日邀五院院長至總統府會商國政。圖為去年國慶日他與立法院長韓國瑜（右 ）同台。（本報資料照片）
賴清德總統（左）10日邀五院院長至總統府會商國政。圖為去年國慶日他與立法院長韓國瑜（右 ）同台。（本報資料照片）

賴清德總統在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調，活動於下午3時準時開場，賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜一起併排現身。賴開場表示，國和萬事興，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量，靠得越緊力量越大。

賴總統表示，地緣政治、產業鏈和人工智慧等嶄新科技的發展，為國際形勢帶來挑戰，台灣更面對中國文攻武嚇和統戰滲透的威脅，在這些挑戰之下，台灣必須團結一致，團結才有力量；強化國防、發展經濟，建構全社會防衛韌性，並且跟民主陣營肩並肩緊密站在一起，也才能因應變局。

賴總統表示，他在年節期間請總統府秘書長潘孟安聯繫安排，希望讓憲政機關一同會商國政；「今天我根據憲法賦予的權責召集五院在總統府會商國政，建立溝通平台，明確憲政分際，團結國家化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。」

賴總統期許五院能像五根手指，併攏才有力量；五院更必須相互尊重憲法賦予各院的職權，唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，才能克服國內外種種挑戰，為台灣開啟下個黃金時代。

賴總統表示，民主國家政黨之間是競合而不是零和，「無論我們是什麼立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根，努力達成和解促成合作」，讓國家和萬事興，持續壯大台灣，也為區域及全球帶來和平繁榮；

談到這場國政會商的意義，賴總統表示，希望向全國乃至國際社會傳遞明確訊息，無論外部風雨內部紛爭，「我們都會堅定不移推動國家大步向前，讓我們一起努力。」

五院正副院長抵達總統府後，由蕭美琴在晴廳接待，接著賴總統至晴廳致意，率全體與會者至大禮堂；賴總統在開場時贈禮及合影，接著舉行約95分鐘的閉門會商，預計於下午5時結束。

會議現場布置橢圓形桌，與會者除府方的賴總統、蕭美琴和潘孟安外，還有卓榮泰、行政院長副院長鄭麗君；韓國瑜、立法院副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；和監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

總統府 韓國瑜

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