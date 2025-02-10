親上火線釋疑在美房產 李彥秀不捨家人遭波及落淚

前立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀的美國房產議題，李彥秀日前已提告，今天再親上火線強調，她的財產申報非常清楚，從未隱匿，若有申報不實，歡迎提出檢舉，但不要當鍵盤俠造謠抹黑或在媒體前不實指控。提及家人在美住宅遭肉搜，她很難過，受訪時一度落淚。

高嘉瑜近日指李彥秀在美國加州購置豪宅，為節省稅金申請自住，質疑李彥秀是否持有綠卡；並提及，有名53歲的Yen-Hsiu Lee，在1994年至2002年間，有買賣加州爾灣房地產紀錄，但李彥秀1999年至2002年公職人員財產申報都沒有相關紀錄。網紅四叉貓還託朋友到現場直擊李彥秀位在加州爾灣的房子。

李彥秀今接受「中午來開匯」網路專訪時指出，1994年她在美國加州大學爾灣分校就讀，父親念及子女一人在國外求學，每隔一段時間就要換地方租屋或是借宿，因此出錢以她的名義在爾灣購屋。回台後，因許多事情由家人處理，該房屋出售後，第一屆擔任市議員時並未登記申報，這是她的疏失，後來已補辦程序並接受行政罰款，這已是23年前的事情。

李彥秀說，2005年子女共同決定在三亞購屋供母親渡假散心，相關房屋亦有申報。2016年她購入美國加州爾灣房產，主要是與先生侯冠群討論後，考量自己的工作與政治環境，希望孩子能在不受她的工作環境下成長，決定讓先生、孩子赴美，這間爾灣的自住房產一直都有申報，感謝家人讓她能全心投入到工作上。

2020年李彥秀落選立委那年，身體狀況極差，李彥秀說，她花了很多時間就醫、歷經幾次大手術，也曾赴美接受新療法，朋友提醒她以防萬一，應該進行財務規畫，她決定辦生前財產信託，並於2021年購買富勒頓的一間公寓出租，作為未來孩子在美國生活的保障。

李彥秀後來重新選上市議員與立委才處理該筆房產，由於房屋老舊，重新裝修完才在去年完成出售，目前在美房產，僅有先生與孩子自住的那一間。

談及家人，李彥秀哽咽，身為母親與妻子，當然希望每個角色都能兼顧，但不可能所有工作都做得好，她每天四五點起床，沒辦法給女兒一個正常環境，「我就一個女兒，會很捨不得她離開我，」但這是夫妻討論後的決定。

李彥秀說，這段時間被有心人炎上，在她爾灣的房子門前拍照、公布座車，心裡很難過，他們離開她到這麼遠的地方，就是希望盡量不要受到影響，她也能百分百無後顧之憂投入到工作上，沒想到還是遭波及，很對不起家人。

針對相關房產資金來源，李彥秀說，她擔任公職，工作二、三十年，每筆費用都清楚，二十年前的房子當然有增值，價格和現在不一樣，對於財產申報，房屋價格、匯款金額都很清楚。由於出售富勒頓房屋時她人不在美國，因工作無法親自簽字辦理，因此將該房轉出在個人名下，授權先生出售。

針對相關房產的資金來源，李彥秀說明，富爾頓是抵押貸款購買，到現在每個月都在還貸款。而爾灣房子購買加裝修大約新台幣五至六千萬元，當時她已工作16年，匯款金流都有。2005年三亞房子，則是部分貸款加上自備資金購入；之前留學時期的房子則是家族購置，賣掉也是家族的決定，學生時代所有財務都來自家人。

李彥秀說，爾灣房屋之所以登記自住是因為有先生、女兒的自住事實，不一定要有綠卡就可申請扣抵房屋稅，每年扣抵70美元。她從來沒有美國籍，也從未申請過綠卡，更沒有其他國家的綠卡，希望有心人士不要繼續造謠抹黑。

李彥秀也說，公眾人物進了廚房就不要怕熱，她願意接受公評，但任何指控都應該基於事實，否則對公眾議題討論一點幫助都沒有，針對高嘉瑜與網友不實造謠，顛倒是非黑白，她已在上周提告，後續會持續蒐集不實指控提供給檢察官，台灣社會公眾議題可以討論，但用擠牙膏方式影射，很不可取。