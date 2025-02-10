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【重磅快評】NCC強收750元審查費 可以先說服自己嗎？

聯合報／ 主筆室
NCC日前公告電信管理業務規費收費標準，規定民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，審查費每案750元。民眾從境外網購無線鍵盤、滑鼠、藍芽耳機等產品都會受到影響。記者林澔一／攝影
NCC日前公告電信管理業務規費收費標準，規定民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，審查費每案750元。民眾從境外網購無線鍵盤、滑鼠、藍芽耳機等產品都會受到影響。記者林澔一／攝影

NCC日前公告，民眾自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台將收審查費每案750元，引發不小民怨。NCC解釋，這類申請案一年逾2萬件，為反映行政成本才新增審查費，若是民眾出國自用攜回則不受影響。不過，到底是眾怒難犯，綠委表示會把民意帶到行政立法協調會議，盼NCC審慎妥處，看來這項措施是否上路仍有變數。

藍委葛如鈞日前接獲民眾陳情，指從國外購買或送修返國的藍牙產品，無論是藍牙鍵盤、滑鼠、ＶＲ眼鏡或無人機等產品，只要具備藍牙或射頻功能，都須繳納750元審查費，而且費用依數量累計。葛向NCC查證，獲得回覆表示：「本會近期確有修正電信管理業務規費收費標準」；眾藍委連日砲火輪攻，驚動綠營，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今早趕緊作出回應。

NCC表示，NCC去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準第14條，民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。NCC說明，這類自用申請案一年逾2萬件，去年增至4萬件，為反映行政成本才新增審查費，若是出國自用攜帶回來則不受影響。NCC並指出，為維護台灣電波秩序必須審查，才會收取審查費。

但要討論的是，NCC以申請案激增、反映行政成本為由，就「新增」每案750元的審查費合理嗎？根據NCC的說法，過去行政規費是600元，財政部要求各部會每三年都要檢討規費，因此，此次公布修正法案時即訂出750元價格。但是，600元規費已行之十數年，NCC早已「違反」財政部的規定，何必急於委員人數有待補足之前強推？       

再者，NCC說這些產品配備的聯網頻段與功率若不符合台灣的規定恐會干擾警察、消防、機場的無線電通訊，過去民眾是自海外輸入三部以上的電信管制射頻器材產品，必須繳交審查費六百元，購入兩部以下則無需收費，僅需要上傳自用切結書與產品的規格型錄，但現在是兩部以下也要收審查費，僅由民眾上傳切結書，NCC到底實質審查了什麼？大家心知肚明，NCC強收這「新增」的750元能先說服自己嗎？

第三個問題是，審查費從600元調到750元，漲調達25%是否合理？過去不收費的案件也一律要收750元，NCC委員的根據為何？有無試算，必須向大眾說明。要知道的是，射頻器材產品五花八門，從藍牙鍵盤、滑鼠及耳機，甚至連PS5、Switch遊戲手把都算，單價有高有低，不少單價甚至未達750元，審查費高過產品單價，政策如此粗糙，可以被接受嗎？

最後是，如果是民眾海外網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材，每案審查費查費每案750元，但民眾 出國自用攜帶回來則不受影響，而且器材數量5部以下免繳審查費，如果NCC是擔心產品恐會干擾警察、消防、機場的無線電通訊，何者「危害」較大，已不言自明，NCC的邏輯讓人看不懂，難道NCC是在鼓勵民眾出國買自用射頻產品回來？還是要刻意打擊跨境電商？ 

NCC 上傳

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