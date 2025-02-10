陳建仁、蘇貞昌力挺 賴瑞隆新書發表會多名大咖現身

有志問鼎高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今於於「時報本舖」舉行《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》新書發布記者會，由出版社時報文化董事長趙政岷主持。故鄉在高雄的前副總統陳建仁、賴瑞隆第一份幕僚工作的老闆前行政院長蘇貞昌、其高中同學民進黨團幹事長吳思瑤、前農業部長陳吉仲以及多位立委皆到場支持，為賴瑞隆加油打氣。

《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》一書於1月21日出版，與黃仁勳傳、張忠謀自傳並列入排行榜。書中介紹賴瑞隆擔任高雄新聞局長時，成功爭取黃色小鴨「首度登台」展出，創造逾10億經濟效益。同時記錄當年爭取天團五月天至世運主場館演唱、成為現今的「高雄演唱會經濟模式」始祖的故事。

賴瑞隆表示，去年適逢黃色小鴨登台十週年並再度回歸高雄港，喚起了不同世代對十年前小鴨首次展出，開啟「高雄巨型展演經濟」的共同記憶，在很多人的「敲碗」鼓勵下，出版了這本書向大家分享當初籌備過程中，他不畏困難一手策劃展出的故事。

賴瑞隆感性的說，正如「黃色小鴨」、「五月天」的籌備過程中受到許多人幫助，他這一路要感謝很多人的支持。其中最重要的是父母的栽培，以及他從事幕僚工作的第一位老闆蘇貞昌，蘇當年嚴謹的訓練成為了他成長茁壯的重要養分。

賴瑞隆也特別感謝為他專文撰序、如同政治啟蒙導師的「花媽」陳菊。因為陳菊在高雄市長期間的信任與授權，使他能有機會為高雄帶來更多的改變。同時，賴瑞隆也祝福陳菊院長早日康復。

蘇貞昌指出，賴瑞隆當年引進黃色小鴨為高雄創造奇蹟。蘇也盛讚，賴瑞隆擁有最好的經驗、人格正直善良。他認為「目的地就在眼前，只要腳步不停，賴瑞隆一定很快能達成目標。」

陳建仁打趣的說，之前擔任行政院長時「每次遇到賴瑞隆都很害怕」，因為他非常認真的為高雄爭取權益，但每個案件皆有道理，為南北發展平衡注入很大的貢獻。陳建仁也說，若每個立委都像賴瑞隆一樣認真，台灣一定會越來越好。

吳思瑤更爆料，她與賴瑞隆其實是國小及高中同學，兩人堪稱是「青梅竹馬」。她認為賴瑞隆擁有很堅強的意志，且非常誠懇，在鏡頭看不到的地方默默耕耘。吳思瑤感性的說，她為有這位好同學感到非常驕傲。

陳吉仲則以「農民子弟」身分，向「勞工子弟」賴瑞隆獻上祝福，並感謝賴瑞隆長期在國會經濟委員會對農漁民做出的奉獻。

令人驚喜的是，黃色小鴨的設計者、享譽國際的荷蘭藝術家「霍夫曼」（Florentijn Hofman）更透過預錄影片「跨海」祝賀，讓現場驚呼連連。

同時，賴瑞隆宣布將把新書版稅及收益全數捐助弱勢孩童公益使用，希望大家共同用行動為弱勢孩童們注入更多的溫暖，身為三寶爸的他，將以關懷的心關心弱勢、關注城市發展。接下來，依舊將持續帶著這幾年的扎實歷練、務實的遠見，繼續將高雄打造成更國際化、充滿希望的溫暖城市。

另外，邱議瑩、蘇巧慧、李昆澤、何欣純、王義川、蔡易餘、鍾佳濱、賴惠員、王正旭、林月琴、郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、陳素月以及前立委余宛如、陳曼麗、洪宗熠、呂孫綾等人皆親自到場祝賀；而副總統蕭美琴則透過總統府賀電、前經濟部長王美花藉由影片紛紛獻上祝福，顯示出了賴瑞隆的好人緣。