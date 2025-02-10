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批賴清德帶四錦衣衛 羅智強：無五院協商只有四院指揮

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強（右）今早上廣播節目接受專訪。圖／取自YouTube
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強（右）今早上廣播節目接受專訪。圖／取自YouTube

賴清德總統今將啟動「院際協調」，引發各界關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，立法院長韓國瑜尊重總統而出席，但賴是帶四個錦衣衛四壓一，因為院際立場不同才需要溝通，但其他四院過去都是「聆聽總統訓勉」，這樣哪有「五院協商」 只有「四院指揮」。

羅智強今早接受廣播節目專訪時指出，賴清德就是小鼻子、小眼睛想，要去下套子給韓國瑜，但機關算盡反而墊高韓國瑜高度；因此，賴面對國內政爭、挑戰艱鉅，首先應管好民進黨團總召柯建銘，賴若為朝野和諧要演像一點，也應該去找黨主席協商。

羅智強表示，賴清德如今找韓國瑜，還帶四個錦衣衛，四個壓一個，這場合不可能協商任何東西，又想用挑撥給韓國瑜下套子，最後丟臉的是賴清德自己。他對韓有信心，雖然院際協商沒有意義，韓是尊重總統而出席，這是韓的胸襟。

羅智強還批，2月6日政黨協商時，民進黨是「邊打邊騙」，因為當天就只有要討論開議是哪一天、覆議案哪一天，民進黨一開始都答應，結果要簽字時又說「等我講完話，不要急嘛」，柯建銘就這樣一講兩個小時，浪費自已生命，也在浪費別人生命。賴清德今真要有誠意，要嘛是跟柯唱黑白臉，要嘛是無能，若照柯邏輯說韓國瑜是末日院長，賴又找人協商什麼？

羅智強提到，司法院參與如今看來比較像是小弟，現在司法院就是聽總統的，連官員說謊都可以背書，同時還實質廢死，大家已經對大法官失去信心。回頭來看，院際立場不同才需要溝通，但過去都是「聆聽總統訓勉」，這樣哪有「五院協商」 只有「四院指揮」。

另外，有關大罷免潮，羅智強指出，民進黨已經說要當民團後盾，而再看所謂民團的罷免理由是說反共「那我就放心了」，現在舊版選罷反，第一階段可用抄的，或真實連署也沒問題，而中選會壓著地方政府不准查核，他要提醒若發現抄襲是有偽造文書刑責的。

羅智強表示，民進黨現在是赤裸裸陽謀，只要催出25%基本盤就可以罷免，只要贏了就骨牌效應，不必擔心2026、2028，同時也可以麻醉台灣，蓋過其他新聞，所以沒有一個選區是安全區，現在是全面備戰，一定有投票，一定要投票，才能守住民主制衡。

羅智強 賴清德 韓國瑜

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