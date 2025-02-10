NCC「750元之亂」爆民怨 沈伯洋點關鍵：曝協調2解方

自海外購入配備WiFi、藍牙3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發質疑。民進黨立委沈伯洋說，問題在於分類範圍太廣導致民眾不滿，只要更改分類標準即可，無奈因藍白阻擋NCC人事，導致委員會人數不足無法開會，今天協調重點將落在尋找法源讓NCC能夠順利開會，或另尋法源暫時凍結行政命令。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準第14條，民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。NCC說明，這類自用申請案一年逾2萬件，為反映行政成本才新增審查費，若是出國自用攜帶回來則不受影響。

不過，目前「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍將當擴大，比如藍牙鍵盤、滑鼠及耳機，甚至連PS5、Switch遊戲手把都算在內。

沈伯洋認為，「電信管理法」授權NCC管理無線射頻設備相當合理，比如水貨、無線電，本應管理及收取規費，但因分類太廣引發爭議，導致消費型的無線鍵盤、無線滑鼠等都被歸類，就會造成民怨。

沈伯洋說，要解決很簡單，只要更改分類標準，排除消費型或受過國外認證的商品，但藍白先前阻擋NCC人事同意權，NCC當前因委員人數不足無法開會更改行政命令，今天協調重點有二，其一是能否找到法源讓NCC可以順利開會，其二是找尋其他法源，暫時凍結NCC的行政命令。

不過，沈伯洋認為，第二種方式不是全有就是全無，但有些產品本來就該管制，以凍結行政命令的方式，難以處裡細緻的分類問題，直接修改行政命令比較好，將不該適用收取審查費的產品排除，避免造成民眾負擔。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稍早也說，周末收到年輕、3Ｃ族群的意見，會將民意及社會各界質疑帶到中午的行政立法協調會議，盼NCC審慎面對，妥處各界意見。