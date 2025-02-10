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批假審查、真加稅 國民黨團：NCC想打造「全新小金庫」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發質疑。國民黨團今上午開記者會抨擊NCC「假審查，真加稅」，政策是離譜又荒謬，簡直是想搶錢想瘋了。記者李成蔭／攝影
自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發質疑。國民黨團今上午開記者會抨擊NCC「假審查，真加稅」，政策是離譜又荒謬，簡直是想搶錢想瘋了。記者李成蔭／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）近期公布新審查規定被輿論稱為「750元之亂」。國民黨立法院黨團今天表示，應考量比例原則與正當性，此做法是扒了民眾好幾層皮，也無法達到實質審查目的；黨團更批，政府每天喊窮卻到處搶錢，NCC此舉是要打造「全新小金庫」，看不出任何正當性。

自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發質疑。國民黨團今上午開記者會抨擊NCC「假審查，真加稅」，政策是離譜又荒謬，簡直是想搶錢想瘋了。

曾擔任NCC委員的立委翁曉玲表示，雖說電信法中有講到避免射頻器材干擾電波秩序，使用前要有主管機關核准，但過去針對民眾自用都不曾收過審查費。現在無線通訊時代，3C產品都有無線通訊功能，只要個別民眾合理購買，應考量比例原則，不能說任何產品都收取750元審查費，這違反比例原則。

翁曉玲指出，現在NCC委員不足，只有3位，還有4位待補齊，如此情況下公布收費標準，就是要從民眾口袋拿錢，NCC應檢討收費標準，最好暫緩實施或直接廢除，或者待委員補齊再來集思廣益，若真要徵收，也應看幾部以下免徵收費，要打擊水貨不能因此擾民，否則變成變相課稅。

立委廖先翔批評，NCC根本搶錢，目前海外寄送回台自用貨品在海空運已交一筆海關規費，金額超過2000元還要報稅，若如今有無線傳輸還要再交審查費，那是消費者被扒三層皮；其實很多管制產品如保健食品等，也都有數量限制，也無相關費用，照NCC這作法，未來機場行李、防疫、農產品檢疫等都要收取費用？他還說，NCC審查只是要求填表單，還不像其他單位實質審查，畢竟產品也不可能去開封拆驗，如此作法無法確保射頻安全，卻又增加基層民眾負擔。

國民黨團首席副書記長羅智強表示「一哭二鬧三搶錢」，哭錢、鬧事、搶錢就是民進黨執政三絕招，今年總預算是史上最高，將近3兆元，民進黨卻天天說活不下去、政府要關門，那前總統蔡英文及馬英九過去怎麼活？政府不把心思放在國家正事上，NCC還到處搶錢。

羅智強認為，政府打著通訊安全大旗，事實上是有錢不辦事而已，這根本是要再打造「全新小金庫」，就像勞動部就業安定基金，要拿來辦演唱會、辦公室裝潢的，看不出任何正當性，呼籲NCC撤回政策，不要跟民眾搶錢，這樣的NCC可以休矣。

NCC 國民黨 翁曉玲

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