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預算遭刪凍 國土署：租金補貼下半年恐面臨資金短缺

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
租屋示意圖。聯合報系資料照片
租屋示意圖。聯合報系資料照片

內政部國土管理署指出，今年度預算遭立法院審議刪減7.55億元、凍結43.81億元，衝擊影響民生政策與建設推動，如補助地方政府的生活圈道路建設、永續提升人行安全、汙水下水道第六期建設、城鎮風貌及創生環境營造等計畫；若未能順利取得立法院同意經費解凍，預估租金補貼也即將於今年下半年面臨經費不足困境。

國土署指出，這次預算也有多項業務費遭到刪減凍，影響中央與地方溝通及政策推動外，連帶衝擊地方施政，讓財政狀況不佳的縣市，面臨建設推動與經費負擔壓力，讓執行中的工程進度也會受到影響。

國土署說明，涉及預算凍結部分雖將會循程序爭取經費動支，但若無法順利解凍，恐使租金補貼、道路等業務之執行受到阻礙，並使地方政府面臨財政及工程執行延宕之壓力，損及民眾權益及生命財產安全。

國土署進一步舉例，以地方道路建設為例，都是縣市政府非常期盼的重點，去年內政部透過「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」3項計畫補助地方推動各項改善措施，總經費為86.5億餘元，攜手地方替台灣洗刷行人地獄惡名。

今年2月8日止， 國土署已督導地方政府完成586處行人易肇事路口改善工程，經統計改善後之路口，113年8至10月份事故件數相較112年同期減少，其中總事故下降12.5%，行人事故下降25%，顯示改善措施有發揮成效；在人行道新闢及改善部分，去年已完成逾197公里之建置，及逾200處校園及周邊人行環境改善工作，保護學童通學安全。

國土署強調，為配合民眾對於生活環境改善需求，相關預算編列皆有所本；各縣市政府也期盼在中央支持下儘速完善轄內公共建設，呼籲攸關民眾福祉權益的相關政策預算，請各界不分黨派共同支持。

人行道 國土署 行人地獄

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