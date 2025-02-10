聽新聞
0:00 / 0:00
高嘉瑜吳欣岱猛打李彥秀 游淑慧點3奇妙酸「綠幫」好亂
民團罷免國民黨立委李彥秀，民進黨前立委高嘉瑜猛打李美國房產申報；台灣基進秘書長吳欣岱則打李臉書1月25日發文照片，人在美國卻假裝在台灣。國民黨議員游淑慧今在臉書曝三奇妙，並酸爆「綠幫好亂」，鳥盡弓藏幫教訓竟變扯後腿。
對於吳欣岱、高嘉瑜近日猛打李彥秀，游淑慧今天在臉書酸「妙妙妙」。游說，奇妙之一，是看到吳欣岱最近又在罷免李彥秀上跳下竄，覺得妙的是，因前年她參選不就是為了拉下高嘉瑜？高嘉瑜敗選、李彥秀勝選，可說是求仁得仁、心願得償。才一年多，又跑出來罷免李彥秀，真是反反覆覆、有點神經質了。
游淑慧也提到奇妙之二，表示最近她看到很多之前看高嘉瑜熱鬧、拱吳的綠營人士、側翼網軍，現在反過來不斷發文抱怨吳欣岱，認為去年是她扯後腿讓高嘉瑜敗選，讓人有種用完即丟、還嫌髒手的即視感。
游說，2023年是綠營自己要教訓高嘉瑜，才捧出的吳欣岱，現在又把人家說成「扯後腿」，讓吳欣岱背高嘉瑜敗選的黑鍋。游酸「『黑幫』還說點義氣，『綠幫』呢？只能說貴圈好亂」。
游淑慧點奇妙之三，看起來是玩罷免，其實吳高二人可都同時都在布局2026。游說，要在港湖罷免成功幾乎是不可能的，所以2026可能才是這兩位女士的布局重點，到時又是一次綠營的席次擠壓戰。
游淑慧說，萬一吳欣岱、高嘉瑜同時在2026年再次參選，民進黨其他現任議員、接班新人還要不要玩？所以這次民進黨沒人敢再跟吳欣岱玩，沒人敢再說「寧願民進黨少一席」，罷免李彥秀的兩位先鋒，就是昔日的兩位宿敵高嘉瑜和吳欣岱，且看看她們各唱各的戲、各布各的局、各要各的位，「但終歸……狗咬狗」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言