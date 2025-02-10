高嘉瑜吳欣岱猛打李彥秀 游淑慧點3奇妙酸「綠幫」好亂

民團罷免國民黨立委李彥秀，民進黨前立委高嘉瑜猛打李美國房產申報；台灣基進秘書長吳欣岱則打李臉書1月25日發文照片，人在美國卻假裝在台灣。國民黨議員游淑慧今在臉書曝三奇妙，並酸爆「綠幫好亂」，鳥盡弓藏幫教訓竟變扯後腿。

對於吳欣岱、高嘉瑜近日猛打李彥秀，游淑慧今天在臉書酸「妙妙妙」。游說，奇妙之一，是看到吳欣岱最近又在罷免李彥秀上跳下竄，覺得妙的是，因前年她參選不就是為了拉下高嘉瑜？高嘉瑜敗選、李彥秀勝選，可說是求仁得仁、心願得償。才一年多，又跑出來罷免李彥秀，真是反反覆覆、有點神經質了。

游淑慧也提到奇妙之二，表示最近她看到很多之前看高嘉瑜熱鬧、拱吳的綠營人士、側翼網軍，現在反過來不斷發文抱怨吳欣岱，認為去年是她扯後腿讓高嘉瑜敗選，讓人有種用完即丟、還嫌髒手的即視感。

游說，2023年是綠營自己要教訓高嘉瑜，才捧出的吳欣岱，現在又把人家說成「扯後腿」，讓吳欣岱背高嘉瑜敗選的黑鍋。游酸「『黑幫』還說點義氣，『綠幫』呢？只能說貴圈好亂」。

游淑慧點奇妙之三，看起來是玩罷免，其實吳高二人可都同時都在布局2026。游說，要在港湖罷免成功幾乎是不可能的，所以2026可能才是這兩位女士的布局重點，到時又是一次綠營的席次擠壓戰。