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NCC「750元之亂」挨轟搶錢 民進黨團急赴政院反映民意

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）正式公告修正「電信管理業務規費收費標準」，規定民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。民眾從境外網購無線鍵盤、滑鼠、藍芽耳機等產品都會受到影響。記者林澔一／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）正式公告修正「電信管理業務規費收費標準」，規定民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。民眾從境外網購無線鍵盤、滑鼠、藍芽耳機等產品都會受到影響。記者林澔一／攝影

自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發質疑。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，周末收到年輕、3Ｃ族群的意見，會將民意及社會各界質疑帶到中午的行政立法協調會議，盼NCC審慎面對，妥處各界意見。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準第14條，民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。NCC說明，這類自用申請案一年逾2萬件，為反映行政成本才新增審查費，若是出國自用攜帶回來則不受影響。

不過，此舉引發藍營質疑，質疑這是變相關稅，徒增人民負擔，更有立委發文要求NCC暫停收費新制。

今天中午行政院副院長鄭麗君將主持行政、立法協調會報，邀集民進黨團七長、各委員會召委討論優先法案及未來議題攻防。民進黨團幹事長吳思瑤指出，上周末收到非常多年輕世代、三C族群的意見，會優先將民意、社會各界質疑帶到行政院，跟行政部門好好磋商討論。

吳思瑤指出，民進黨團十分關注此議題，包括審查費是否合理？行政作業成本如何試算？她強調，NCC是獨立機關，民進黨團尊重獨立機關職權行使，但也必須反映民意，盼NCC審慎面對，妥處各界意見。

NCC 吳思瑤 民進黨

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