不排除整合出線！綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺進度

民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，擬參選的立委邱議瑩、賴瑞隆近日頻受訪爭取曝光。邱議瑩過去談及，若林岱樺民調持續領先，不排斥與其他3名參選人整合出一人與林岱樺PK，邱今早進一步表示，其餘人選的民調都慢慢上來了，沒跟許智傑、賴瑞隆談整合。

邱議瑩今早接受周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪，分享紀錄她抗癌過程的自傳「生命的溫暖戰歌」這本書。邱議瑩坦言，她自小的願望不是從政而是開幼稚園，雖然因罹癌摘除子宮、卵巢，失去當母親的可能性，「人的生命不可能永遠完美，總會有點缺憾」，坦然面對生命考驗。

周玉蔻追問邱議瑩市長提名的黨內初選時程有無確定提早在今年舉辦。邱議瑩說，應該是今年舉行，目前還不知道，可能7月全代會才確定，秘書長、組織部都還沒談過，目前先各自努力，「這樣滿好的，愈來愈多人關心高雄不是壞事」，注意高雄發展及幾位候選人未來的可能性，有更長遠觀察時間，可以看出這個人到底適不適任。

去年11月，邱議瑩在周玉蔻專訪時曾提及，不希望提名林岱樺，如果林的民調持續領先，她認同其餘4人（邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、許銘春）可整合出一人與林岱樺進行PK。

周玉蔻再度問及整合問題，詢問邱要不要許智傑、賴瑞隆整合。「沒有談耶！大家在跑行程時開心相遇」邱議瑩回應，許銘春最近比較低調，其餘4人在檯面上跑得很勤快。

邱議瑩認為，大罷免因素會讓大家更清楚知道，要選擇怎樣的政治人物對整體居住環境及政治環境比較好；黨籍民代最後應該會出來支持大罷免，但暫時不會站在第一線，先讓公民團體自由發揮，不適合現在就出來帶領大罷免，但會提供各種需要的協助。