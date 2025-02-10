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美籲恢復我世衛觀察員身分

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國務院國際組織事務局九日在X平台發文表示，台灣被排除在世界衛生大會（WHA）在內等重要國際論壇之外，對美國人民和整個國際社會福祉構成負面影響。文中強調沒有理由排除台灣，美國呼籲恢復台灣以觀察員身分參與世衛大會。

不過，美國總統川普一月廿日一就職就下令美國退出世衛組織。川普認為世衛應對疫情不力，還敲詐美國。

美國國務院在X平台發表上述挺台言論，文末附上「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp）標籤，並張貼美國與會代表在世衛執委會會議對台灣議題發言影片。

影片中一名美國代表指出，試圖在全球公衛社群孤立台灣，無法讓國際社會受益於台灣經驗、技術專長及資源，包括台灣在新冠疫情所學到的經驗。

該與會代表說，台灣二○○九至二○一六年為WHA觀察員，今日沒有合理理由將台灣排除，因此美國將繼續其長年政策，支持台灣有意義參與世衛大會等國際論壇。他還說，聯合國大會第二七五八號決議並未排除讓台灣參與聯合國體系，不能作為排除台灣的基礎。

川普 疫情 美國

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