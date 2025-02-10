行政立法聯繫會報 今盤點優先法案

立法院新會期，最快本月下旬開議。鑑於過去一段時間，府院與執政黨團欠缺磨合，民進黨近期重啟行政立法整合機制，今天中午將召開新會期首次行政立法聯繫會報，行政院副院長鄭麗君主持，屆時民進黨立院黨團七長、各委員會召委也將與會，討論優先法案。

本屆新國會朝小野大，對立持續升級，賴總統不只在派系餐敘上提及此事，上月更下令強化行政立法溝通平台，重啟後的首場行政立法聯繫會報，已於一月十三日召開，聚焦重要政策、法案的協商與論述，當時是以總預算案審議為主；新會期開始後，也將固定在行政院召開，目的與執政黨團維持溝通管道。

目前國民黨團優先法案已亮牌，包含「ＡＩ人工智慧基本法」、「電業法」、「核子反應器設施管制法」、「營業稅法」修法，行政院也正加快腳步；今天預計盤點優先法案，並且討論未來朝野攻防因應對策，思考如何見招拆招。

據了解，本屆行政院仍以民生、經濟法案優先，相關財經法案如「產業創新條例」、「電業法」、「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）；此外，鑑於人工智慧發展迅速，「人工智慧基本法」也將列在優先法案，盼維持國家競爭力與健全法制。