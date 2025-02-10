新聞眼／藍甩罷免戰場 另闢法案藍海

民團「春節不打烊」掀鋪天蓋地「大罷免潮」，讓立院新會期還未開議就漫天烽火。民進黨立法院黨團總召柯建銘稱本會期為「罷免會期」，國民黨雖不求戰，但也強調絕不畏戰，如今國民黨中央定調新會期為「民生會期」，除聚焦人民權益及謹守本分外，也為自身開闢新藍海。

回顧本屆立院三黨不過半情況，這一年來，雖然朝小野大，但代表多數民意的在野陣營，聯手通過不少法案，也讓過往民進黨完全執政情況下被閒置議題，得到重新討論的機會；這其實也是國會生態重組，照顧到以往被忽視的族群，讓政府有了新陳代謝。

在分立政府情況下，人民授權行政權及監督權給不同政黨，本為國家穩定運作、不暴衝，執政者更該注意此訊號，在政府施政上更小心翼翼、朝野合作上更用心傾聽；然而，執政黨大黨鞭柯建銘發起「大罷免」、賴清德總統則是袖手旁觀，同黨前總統蔡英文提醒的「謙卑、謙卑、再謙卑」，早被拋到九霄雲外。

即使罷免是從民團發起，但執政黨推波助瀾，已對國內政局更添亂象；若計算罷免成案到投票，起碼也要一年半載，照此時程下去，遭提罷免立委接下來恐無力專注推動法案。這也讓不少原規畫新會期力推新案的立委憂心受影響，「大罷免」遍地戰場的結果，就是民代失了精力、民眾賠了權益，賴政府及卓內閣還奢談什麼「行動創新」？

國民黨中央也深知，若陷入民進黨設定的「罷免戰場」中打焦土戰，最後就是一事無成，更無法回應民眾期待，所以新會期主打「民生會期」，不甩民進黨「罷免會期」，做好立委本分，另闢新藍海，不只停止再陷選戰內耗，更是回應惡罷的最好宣傳。