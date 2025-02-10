聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／藍甩罷免戰場 另闢法案藍海

聯合報／ 本報記者李成蔭
國民黨團人士透露，立院新會期是法案會期，黨團目標是推動福國利民法案。圖為國民黨立委示意圖。圖／本報資料照片
國民黨團人士透露，立院新會期是法案會期，黨團目標是推動福國利民法案。圖為國民黨立委示意圖。圖／本報資料照片

民團「春節不打烊」掀鋪天蓋地「大罷免潮」，讓立院新會期還未開議就漫天烽火。民進黨立法院黨團總召柯建銘稱本會期為「罷免會期」，國民黨雖不求戰，但也強調絕不畏戰，如今國民黨中央定調新會期為「民生會期」，除聚焦人民權益及謹守本分外，也為自身開闢新藍海。

回顧本屆立院三黨不過半情況，這一年來，雖然朝小野大，但代表多數民意的在野陣營，聯手通過不少法案，也讓過往民進黨完全執政情況下被閒置議題，得到重新討論的機會；這其實也是國會生態重組，照顧到以往被忽視的族群，讓政府有了新陳代謝。

在分立政府情況下，人民授權行政權及監督權給不同政黨，本為國家穩定運作、不暴衝，執政者更該注意此訊號，在政府施政上更小心翼翼、朝野合作上更用心傾聽；然而，執政黨大黨鞭柯建銘發起「大罷免」、賴清德總統則是袖手旁觀，同黨前總統蔡英文提醒的「謙卑、謙卑、再謙卑」，早被拋到九霄雲外。

即使罷免是從民團發起，但執政黨推波助瀾，已對國內政局更添亂象；若計算罷免成案到投票，起碼也要一年半載，照此時程下去，遭提罷免立委接下來恐無力專注推動法案。這也讓不少原規畫新會期力推新案的立委憂心受影響，「大罷免」遍地戰場的結果，就是民代失了精力、民眾賠了權益，賴政府及卓內閣還奢談什麼「行動創新」？

國民黨中央也深知，若陷入民進黨設定的「罷免戰場」中打焦土戰，最後就是一事無成，更無法回應民眾期待，所以新會期主打「民生會期」，不甩民進黨「罷免會期」，做好立委本分，另闢新藍海，不只停止再陷選戰內耗，更是回應惡罷的最好宣傳。

內耗 國民黨 柯建銘 民進黨 罷免 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

11日處理選罷法覆議案 吳思瑤：時程安排朝野有默契

謝國樑：希望跟童子瑋一起告訴大家 基隆不應推動罷免

喊話賴清德 許宇甄：要朝野和諧 先解決柯建銘這個亂源

柯建銘收多封恐嚇信 吳思瑤：台灣民主不容暴力威嚇

相關新聞

還勞工7天假 藍拚本會期闖關

立法院新會期，國民黨主推民生法案，有不少青壯立委盼盡速還給勞工「七天假」，將優先力推「紀念日及節日實施條例草案」，拚闖關...

新聞眼／藍甩罷免戰場 另闢法案藍海

民團「春節不打烊」掀鋪天蓋地「大罷免潮」，讓立院新會期還未開議就漫天烽火。民進黨立法院黨團總召柯建銘稱本會期為「罷免會期...

學者：勞動節全國統一放假可先行

多位國民黨立委將於新會期力推「紀念日及節日實施條例」草案，盼還勞工七天假。地方到中央勞團都樂見其成，直呼政府別再踢皮球，...

美籲恢復我世衛觀察員身分

美國國務院國際組織事務局九日在Ｘ平台發文表示，台灣被排除在世界衛生大會（WHA）在內等重要國際論壇之外，對美國人民和整個...

強化空戰！民進黨周一到五都要開講 台大生接棒主持直播

蛇年新春開工，民進黨官方YouTube頻道推出全新企劃，去年開播的《午青live》除了每日立法院時事議題，因應國際局勢的...

吳春城註冊「壯世代」10商標真的放棄了？ 經濟部：已消滅

民眾黨立委吳春城「壯世代」商標一事引發議論，經濟部今天表示，商標權人已以電子送件拋棄商標權，相關商標權於6日起當然消滅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。