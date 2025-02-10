學者：勞動節全國統一放假可先行

多位國民黨立委將於新會期力推「紀念日及節日實施條例」草案，盼還勞工七天假。地方到中央勞團都樂見其成，直呼政府別再踢皮球，政府若真有誠意，應先「還」幾天假，可先從勞動節、教師節等規畫全國統一放假，不能都不表態。學者則認為，政府一定要有配套及整體考量，像勞動節全國統一放假就可先行。

桃園市產業總工會顧問林佳瑋表示，台灣工時在亞洲多國一直是名列前茅，高於日本、韓國，僅次於新加坡，但薪水卻不如人；台灣砍了勞工七天假，反觀日韓等國卻還增加假日，所以台灣勞工一直在過勞狀態，如此低薪壓榨勞工，面對相關放假政策，內政部與勞動部卻還在互踢皮球。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家也說，政府老是說影響層面廣，說要整合、要徵詢，「其實等於沒講，沒有說要，就是不要」，說穿了就是怕資方，每次都說放假會蒸發多少成本，結果與日韓星等國一比，人均最低；到全球一比，工時也是卅九個主要國家中第六高；周休二日是好法案，但就是不應該刪七天假，公務人員也應該一起休七天，全國一致化。

台大國發所副教授辛炳隆說，「七天假」有歷史脈絡在，當時是為合理工時，那現在又要「還」，就要看資方態度，其實日韓低工時是因沒有加入兼職人員計算總額，再加上很多是「no-work, no-pay」，若台灣企業也能「國定假日不給薪」，相信資方會樂意。

辛炳隆表示，並不反對有七天假，但政府需要整體考量，尤其現在又面臨到缺工情況，如果增加可加班工時，很多雇主可能會是願意的；另外，也可以說不加假日，但看能不能有更多特休，這也是一個方式。若如勞團所說，像勞動節的確可以先做全國統一放假，因為大家都有付出勞力，教師節則屬特殊職業，若放恐導致其他族群節日也希望一同放假，這都還需要政府協調勞資都能接受的結果。