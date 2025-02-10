還勞工7天假 藍拚本會期闖關

立法院新會期，國民黨主推民生法案，有不少青壯立委盼盡速還給勞工「七天假」，將優先力推「紀念日及節日實施條例草案」，拚闖關成功。民眾黨立委樂見其成，表示黨團會支持。民進黨立委則說，應廣納意見而非流於民粹。

內政部回應，放假天數衝擊層面甚廣，尚需凝聚共識。勞動部則表示，站在勞工立場，自然希望勞工能夠有更多休息時間，但也要體恤雇主額外支出，國定假日雇主需多支付一定比例的加班費，也勢必拉抬中小企業的經營成本，委員的提案還需要細緻的討論和凝聚各界共識。

不少勞工團體希望勞工回復「七天假」，國民黨立委牛煦庭領銜提出「紀念日及節日實施條例草案」，上會期也獲不少國民黨立委連署，立院新會期，眾多勞工關注該草案進度，國民黨多位立委也盼加速推動。

牛煦庭表示，該法案關乎勞工放假權益，是自本屆立院第一會期和勞團對話以來，勞工們最期待優先處理的法案，「尊嚴勞動修法聯盟」上會期分別拜會各黨團也得到正面回應；累計至第二會期，已有跨黨派十多位委員提出不同版本，內政委員會也已召開過公聽會，按正常排程，第三會期應該要再有突破，將積極爭取闖關成功。

國民黨立委林沛祥表示，沒看到行政院提版本，看來是不想提，也不能一直等；國民黨立委接下來也會跟民眾黨團好好談，協調出一個版本，往完整七天假去走，但還是要看整體時程，也怕屆時罷免會影響推動時程。

民眾黨立委林國成說，前總統蔡英文、民眾黨前主席柯文哲等人過去都有要求合理的勞工七天假，但民進黨執政時把假挪走，一方面害怕得罪資方，另一方面也不敢得罪勞方，最後只能東湊西湊，「勞工要回七天假，這是理所當然」，民眾黨團會支持。

國民黨團總召傅崐萁表示，該案尚未列入優先法案，但部分提案立委的想法有可行之處，例如五一勞動節、教師節、行憲紀念日或台灣光復節等，都可以開放討論。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，是否新增假期當然可以討論，但國民黨口口聲聲說要拚經濟、民生優先，甚至稱要透過修法「討回七天假」，此舉會造成產業極大衝擊，在野應該多方討論，廣納各方意見，而非流於民粹。

內政部回應，依「紀念日及節日實施辦法」，目前除勞工於勞動節放假一日外，全國勞工與公務人員國定假日一致；放假涉全國一致事項，為歷年各界共識，若增加全年放假日數，尚需考量人民權利義務及生活作息、產業、金融、交通等面向，衝擊層面甚廣，尚需凝聚共識。