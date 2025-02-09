強化空戰！民進黨周一到五都要開講 台大生接棒主持直播

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聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨指出，去年開播的《午青live》內容將改版。圖／民進黨提供
民進黨指出，去年開播的《午青live》內容將改版。圖／民進黨提供

蛇年新春開工，民進黨官方YouTube頻道推出全新企劃，去年開播的《午青live》除了每日立法院時事議題，因應國際局勢的快速變化，未來將邀集各領域專家，深入討論國際政經等議題，內容知識含量也加碼。《老闆叫我開直播》改版並以2名青年主持人為主，貼近青年世代，探討各類社會議題、次文化潮流。

民進黨發言人韓瑩表示，《午青live》去年9月開播以來廣受好評，觀察近半年節目發現，原本以為對觀眾來說會比較生硬的憲訴法、財劃法以及國防外交等議題，收視表現都非常不錯，年後節目內容再升級。

民進黨4名發言人也推出計畫，吳崢推出全新企畫「崢便當」，不定期前進立法院帶來最新資訊；戴瑋姍「青年戴路」為呈現民進黨推動多元族群權益第一品牌，將陸續增加新住民、原民等多元議題；韓瑩「瑩在國際」挑戰國際新聞結合財經議題，解析國際局勢變動下，台灣的國際戰略與產業競爭力，卓冠廷則有「冠心時事」節目。

此外，開播將滿一年的《老闆叫我開直播》將全新改版，年後正式更名為《老闆叫我開直播之民祖我彥意》，由兩位民進黨大力栽培的國務卿夥伴潘祖芸、陳彥廷擔任主持人。2人為台大政治系同學，以年輕人的角度結合時事話題與政治議題，搭配溫馨舒服的場景佈置，以輕鬆有趣的方式，邀請不同領域的來賓分享討論，提供更多元的觀點與資訊。

韓瑩表示，民進黨在社群上的圖卡創意發文，近期也獲得熱烈迴響，像是搭上近期台北國際書展熱潮，所推出的「推薦藍白立委必讀書單」，勉勵藍白立委「多讀書」以補不足之處；另一方面也以行動支持台灣出版業與優秀創作者，更帶起閱讀風氣，也被大讚「高級酸」，與近來國民黨在社群操作上大都以潑髒水的口水攻擊大相逕庭。

韓瑩提到，即便面對國會朝小野大所造成的亂象，民進黨依舊期許自己扮演穩健向前的執政黨角色，在文宣與社群宣傳策略上，仍將持續以正面宣傳政策，提供正確資訊為主軸，朝向全方位、全知識的內容深化，加入多元議題討論，讓社群與直播節目不局限於政治攻防，進一步擴大民眾對執政團隊的認同與支持。

就讀台大政治系的2名「國務青」未來將接棒主持「老闆叫我開直播」，貼近青年世代，探討各類社會議題、次文化潮流。圖／民進黨提供
就讀台大政治系的2名「國務青」未來將接棒主持「老闆叫我開直播」，貼近青年世代，探討各類社會議題、次文化潮流。圖／民進黨提供

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