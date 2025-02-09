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吳春城註冊「壯世代」10商標真的放棄了？ 經濟部：已消滅

中央社／ 台北9日電
民眾黨立委吳春城「壯世代」商標一事引發議論。圖／取自經濟部智慧局
民眾黨立委吳春城「壯世代」商標一事引發議論。圖／取自經濟部智慧局

民眾黨立委吳春城「壯世代」商標一事引發議論，經濟部今天表示，商標權人已以電子送件拋棄商標權，相關商標權於6日起當然消滅。

時代力量黨主席王婉諭今天指出，吳春城推動壯世代促進法沒有利益迴避，且聲稱放棄壯世代商標，但目前智財局資料顯示仍有9個壯世代商標，吳春城應說明是否已放棄。

吳春城透過聲明指出，壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會，相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄的行政程序。

有關「壯世代」等10件商標註冊案件，經濟部今天表示，商標權人已於6日下午4時10分以電子送件拋棄商標權，該等商標權於6日起當然消滅，後續依行政作業排序，公告刊登於商標公報。

商標 經濟部

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