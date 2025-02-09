黃敏惠接班人是誰？朱立倫赴嘉義市黨部說明人選條件

嘉義市長黃敏惠明年卸任，外界關切接班人；國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對民眾認真服務、努力為嘉義打拚，才能獲嘉義市民肯定。

有媒體詢問嘉義市長人選是否已有安排；朱立倫說，最大的安排就是在市長黃敏惠領導下，每個公職人員全心全意為地方服務。市長選舉是在明年底，現階段要將本分工作做好，只有對民眾更認真服務、努力為嘉義打拚才能獲嘉義市民肯定。

對於黨內初選何時啟動，朱立倫說，選前最後1年才會進行黨內選舉機制，聽說民進黨會在7月考量明年的辦法，但國民黨是有經驗的政黨，相關辦法早有機制，也會隨著選舉略作調整，提名仍會在明年才決定。

黃敏惠明年卸任嘉義市長，藍營能否再守住執政權，讓支持者焦慮，傳出有意參選綠營立委王美惠、白營立委張啟楷，勤跑部署；藍營醫師翁壽良率先表態參選掛大型看板；議員鄭光宏春節掛10多面拜年看板，也被視為熱門人選之一。

黃敏惠在新春團拜上重申連結高鐵台鐵嘉義輕軌捷運的重要；她表示，嘉義火車站每天有2萬人次、高鐵站也有636萬人次；她展示2005年3月24日行政院給交通部有關嘉義輕軌捷運公文，因考量財政、運量等未興設，但要交通部參考運量成長情形，適當提出輕軌計畫。依據這份公文很清楚輕軌要由中央來做。