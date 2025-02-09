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黃敏惠接班人是誰？朱立倫赴嘉義市黨部說明人選條件

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
對於嘉義市長接班人選，國民黨主席朱立倫表示，對民眾認真服務、努力為嘉義打拼，才能獲嘉義市民肯定。記者李宗祐／攝影
對於嘉義市長接班人選，國民黨主席朱立倫表示，對民眾認真服務、努力為嘉義打拼，才能獲嘉義市民肯定。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠明年卸任，外界關切接班人；國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對民眾認真服務、努力為嘉義打拚，才能獲嘉義市民肯定。

有媒體詢問嘉義市長人選是否已有安排；朱立倫說，最大的安排就是在市長黃敏惠領導下，每個公職人員全心全意為地方服務。市長選舉是在明年底，現階段要將本分工作做好，只有對民眾更認真服務、努力為嘉義打拚才能獲嘉義市民肯定。

對於黨內初選何時啟動，朱立倫說，選前最後1年才會進行黨內選舉機制，聽說民進黨會在7月考量明年的辦法，但國民黨是有經驗的政黨，相關辦法早有機制，也會隨著選舉略作調整，提名仍會在明年才決定。

黃敏惠明年卸任嘉義市長，藍營能否再守住執政權，讓支持者焦慮，傳出有意參選綠營立委王美惠、白營立委張啟楷，勤跑部署；藍營醫師翁壽良率先表態參選掛大型看板；議員鄭光宏春節掛10多面拜年看板，也被視為熱門人選之一。

黃敏惠在新春團拜上重申連結高鐵台鐵嘉義輕軌捷運的重要；她表示，嘉義火車站每天有2萬人次、高鐵站也有636萬人次；她展示2005年3月24日行政院給交通部有關嘉義輕軌捷運公文，因考量財政、運量等未興設，但要交通部參考運量成長情形，適當提出輕軌計畫。依據這份公文很清楚輕軌要由中央來做。

她說，這計畫已經過20年，希望中央全力以赴；嘉義市鄰近10多個園區，從法律、國家政策、歷史承諾、區域、產業發展等立場來看，興建輕軌聯結台鐵、高鐵、林鐵、糖鐵等5軌可為嘉義地區帶來繁榮。若輕軌不做嘉義縣、嘉義市將會被邊緣化。

國民黨主席朱立倫出席國民黨嘉義市黨部新春團拜合影，前排右一為率先表態參選掛大型看板的醫師翁壽良。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫出席國民黨嘉義市黨部新春團拜合影，前排右一為率先表態參選掛大型看板的醫師翁壽良。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（右八）與嘉義市長黃敏惠（右七）等人齊聚國民黨嘉義市黨部新春團拜。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（右八）與嘉義市長黃敏惠（右七）等人齊聚國民黨嘉義市黨部新春團拜。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠在新春團拜上重申興建連結高鐵台鐵嘉義輕軌捷運的重要。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠在新春團拜上重申興建連結高鐵台鐵嘉義輕軌捷運的重要。記者李宗祐／攝影
左起嘉義市議員鄭光宏、陳家平、張秀華、張敏琪、傅大偉、郭定緯、黃思婷等７名國民黨籍議員全員到齊新春團拜。記者李宗祐／攝影
左起嘉義市議員鄭光宏、陳家平、張秀華、張敏琪、傅大偉、郭定緯、黃思婷等７名國民黨籍議員全員到齊新春團拜。記者李宗祐／攝影

嘉義 國民黨 朱立倫 黃敏惠

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