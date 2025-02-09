首次院際協商明登場 賴清德、蕭美琴與五院代表閉門會談95分鐘

賴清德總統明日下午3時將在總統府召集五院院長會商國政，啟動首次院際協商；據了解，賴總統、副總統蕭美琴和秘書長潘孟安都會出席，與行政、立法、司法、考試和監察院長及代表閉門會談95分鐘，僅在開場合影時會直播。

據悉，五院正副院長抵達總統府後，將由蕭美琴在晴廳接待，接著賴總統至晴廳致意，率全體與會者至大禮堂，賴總統會在開場時贈禮及合影，並直播上述過程，接著擬於3時25分起閉門會商，預計至下午5時。

與會者除府方的賴總統、蕭美琴和潘孟安外，還有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；和監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。