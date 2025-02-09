快訊

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

綠批未落實民生優先 藍籲放下政治鬥爭

中央社／ 台北9日電
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影

民進黨日前質疑國民黨推動各種爭議法案，未落實民生優先。國民黨今天表示，去年國民黨在立法院完成「公益揭弊者保護法」、「再生醫療法」等數十民生法案的修正與三讀，民進黨卻假裝這些法案不存在，呼籲民進黨以民生為主，放下政治鬥爭。

國民黨今天在臉書發文指出，民進黨日前發文直指國民黨在立法院推動的是「各種摧毀台灣的爭議法案」，公開指責國民黨未落實「民生優先」的目標。不過事實勝於雄辯，民進黨顯然沒有認真上班，沒有看到新國會以來國民黨領銜通過的諸多民生法案。

國民黨表示，2024年，國民黨在立法院推動法案，除「財政收支劃分法」、「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」外，民生相關法案更是不計其數，但民進黨卻蒙住雙眼，摀住耳朵假裝這些法案不存在，難道民進黨眼裡沒有民生，只有鬥爭。

國民黨指出，在2024年，國民黨完成數十民生法案的修正與三讀，其中包含80歲以上、70到79歲癌症二期以上患者免巴氏量表評估的「就業服務法」、「公益揭弊者保護法」、加速推動智慧政府和數位轉型的「電子簽章法」、維護病人權益，兼顧再生醫療研究發展的「再生醫療法」，以及補足校園輔導量能與品質的「學生輔導法」。

國民黨表示，未來更會積極針對不同層面推動法案，例如攸關科技發展的「AI基本法」、高齡社會的「長照保險法」、金融產業的「營業稅法」、能源政策的「核子反應器設施管制法」、永續環境的「氣候變遷法」與「環境基本法」等。

國民黨指出，呼籲民進黨，作為執政黨，以裝聾作啞的手段來無視自己的治國無方絕對不是明智的作法。請以全民為念，要「和」不要「鬥」，真正以民生為主，放下政治鬥爭。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

導演陳世杰、金鐘攝影站台連署 宣布開拍罷免李彥秀紀錄片

影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」

罷免吳沛憶再送件 罷團：有雙保險

謝國樑：希望跟童子瑋一起告訴大家 基隆不應推動罷免

相關新聞

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

賴清德總統邀五院院長明至總統府會商國政，傳司法院代理院長謝銘洋因身分敏感一度陷兩難，今午司法院證實謝將出席會商，法界喊話...

民眾黨團盼賴總統化解朝野對立 不樂見變成「五打一」

賴清德總統即將召集五院院長協調，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，祝福賴總統能夠化解朝野不必要的對立，但是絕對不要變成所...

吳春城註冊「壯世代」10商標真的放棄了？ 經濟部：已消滅

民眾黨立委吳春城「壯世代」商標一事引發議論，經濟部今天表示，商標權人已以電子送件拋棄商標權，相關商標權於6日起當然消滅

11日處理選罷法覆議案 吳思瑤：時程安排朝野有默契

立法院11日將召開談話會，決定開議日及議程相關事宜。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，對於11日處理選罷法覆議案、25日邀請行...

綠批未落實民生優先 藍籲放下政治鬥爭

民進黨日前質疑國民黨推動各種爭議法案，未落實民生優先。國民黨今天表示，去年國民黨在立法院完成「公益揭弊者保護法」、「再生...

黃敏惠接班人是誰？朱立倫赴嘉義市黨部說明人選條件

嘉義市長黃敏惠明年卸任，外界關切接班人；國民黨主席朱立倫今下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對民眾認真服務、努力為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。