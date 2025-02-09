賴清德明召集院際協商 林俊憲指重點在「總預算爭議」
為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統10日下午3時啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。民進黨立委林俊憲認為，總預算爭議應是院際協商重點，若不解決，行政院將動彈不得，國家怎麼辦，盼行政立法能開誠布公坐下來好好談。
我國將迎來憲政史上首次院際協商。賴清德子弟兵林俊憲認為，總統召集院際協商，是憲法賦予總統的權務，現在立法院跟行政院幾乎整個癱掉，立法院至今還算不出來總預算到底刪了多少錢、哪些項目，報告拿出來就是一場笑話，裡頭直接影印立委提案，丟給行政院叫他們自己算，由這一點就能看出總預算根本亂來，爭議若不解決，怎麼如何動彈？
林俊憲認為，當前國際經濟局勢變化巨大，美國川普總統的關稅戰未來是否影響台灣？國家不可一日不運轉，院際協商不只是必要，也希望行政立法能開誠布公坐下來，好好談談，否則搞垮台灣誰最高興，難道要給中國高興嗎？台灣垮了，受害的不只人民，還有國家競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言