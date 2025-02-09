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賴清德明召集院際協商 林俊憲指重點在「總預算爭議」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統10日下午3時啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。民進黨立委林俊憲認為，總預算爭議應是院際協商重點，若不解決，行政院將動彈不得，國家怎麼辦，盼行政立法能開誠布公坐下來好好談。

我國將迎來憲政史上首次院際協商。賴清德子弟兵林俊憲認為，總統召集院際協商，是憲法賦予總統的權務，現在立法院跟行政院幾乎整個癱掉，立法院至今還算不出來總預算到底刪了多少錢、哪些項目，報告拿出來就是一場笑話，裡頭直接影印立委提案，丟給行政院叫他們自己算，由這一點就能看出總預算根本亂來，爭議若不解決，怎麼如何動彈？

林俊憲認為，當前國際經濟局勢變化巨大，美國川普總統的關稅戰未來是否影響台灣？國家不可一日不運轉，院際協商不只是必要，也希望行政立法能開誠布公坐下來，好好談談，否則搞垮台灣誰最高興，難道要給中國高興嗎？台灣垮了，受害的不只人民，還有國家競爭力。

林俊憲 總預算 行政院

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