謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

賴清德總統邀五院院長明至總統府會商國政，傳司法院代理院長謝銘洋因身分敏感一度陷兩難，今午司法院證實謝將出席會商，法界喊話希望謝銘洋向總統建言，盡速補提名適當大法官，行政、立法權勿再將司法當作鬥爭工具。

據悉，立法院民進黨團與佔多數席的國民黨、民眾黨團過去一年互相杯葛互不妥協，除使行政、司法機關陷入癱瘓危機，也迎來「大罷免」時期，賴清德總統2月7日邀集五院院長2月10日到總統府會商國政，展開院際調解。

行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、立法院長韓國瑜皆表態出席，監察院長陳菊因病請假，由副院長李鴻鈞出席，外傳司法院代理院長謝銘洋因身兼憲法法庭審判長大法官，在審理機關爭議案件中不宜與當事人會面，是否出席會商一度陷入兩難，但司法院今午證實謝銘洋將出席會商。

對此，司法界旋即對謝銘洋喊話，希望他與總統會商時提出建言，包含盡速補提名大法官人選，要求行政及立法權勿再將司法當作鬥爭工具及籌碼，別再任性阻擋司法人士案或預算，否則受害的是基層及人民。