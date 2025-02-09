民眾黨團盼賴總統化解朝野對立 不樂見變成「五打一」

賴清德總統即將召集五院院長協調，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，祝福賴總統能夠化解朝野不必要的對立，但是絕對不要變成所謂的「五打一」，應該要讓立法院長韓國瑜充分表達意見，而針對多項具有爭議性的人事案，也請盡快提名化解爭端

總統府發言人郭雅慧前天表示，總統賴清德預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

張啓楷受訪時指出，溝通和協調是解決問題好的開始，民眾黨團祝福賴總統召集五院院長院際協商，希望能夠化解朝野不必要的對立，不過絕對不要變成所謂的「五打一」，尤其立法院長代表全國最高民意，應該要讓韓國瑜充分表達意見跟民意。

張啓楷提及，針對今年度中央政府總預算案，行政與立法部門爆發激烈衝突，行政院至今仍然堅持要提覆議案，也許可以參考前總統陳水扁的處理方式，中央政府總預算曾經被刪減超過364億元、凍結2000多億元，時任行政院長謝長廷堅決要提覆議案，陳水扁認為恐將破壞朝野和諧，因此不同意行政院提出覆議案。

張啓楷說，最後不僅是謝長廷下台，時任行政院秘書長卓榮泰也跟著下台，新任閣揆蘇貞昌上台後拜會立法院，凍結案依法陸續解凍、順利施政，「如果陳水扁能，賴清德應該也能」，針對今年度中央政府總預算，行政院應該為覆議案踩煞車，以利促進朝野和諧。

張啓楷還說，今年度中央政府總預算規模創下歷史新高，政府實在沒有理由坐在金山上繼續喊窮，同時針對多項具有爭議性的人事案，包括國家通訊傳播委員會（NCC）委員、司法院大法官等，也請賴總統盡快提名，化解朝野不必要的爭端。

不過，立法院為合議制非首長制，僅由院長出席恐出現疑義，張啓楷表示，行政與立法部門出現衝突，兩院院長理應坐下來談，立法院長的角色就是表達立場，代表多數民意把事情講清楚，總統願意出面協調是好事，不過要達成真正的朝野和諧，還是需要跟在野黨領袖溝通。

張啓楷認為，賴總統先跨出第一步，接下來才會有第二步，總統本來就有院際協調權，接下來也可以用民進黨主席的身分，拜會或約見其他在野黨領袖，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文都有前例可循，韓國瑜代表立法院表達民意，「如果有進一步需要，再來跟在野黨主席會面。」