即時短評／問題在朝野關係 賴清德找五院畫錯重點

賴清德總統明日首度召集五院院長在總統府會商國政。過往，扁馬時期都曾提出院際調解，均遭時任立法院長王金平反對而破局。院際調解的功能應是解決機關間的權限爭議，而非用於處理政黨衝突；五院會商若無實質討論與具體承諾，恐怕只會淪於一場政治秀，朝野和解終究難成。

過去幾次朝野紛爭，賴總統都未啟動院際調解，此番出手，是政治施壓或為大罷免添柴火，外界多有揣測。陳水扁、馬英九執政時期，分別因停建核四與兩岸服貿協議，曾提出院際調解，王金平認為衝突在行政與立法兩院；服貿則是立院朝野黨團爭議，與院際爭議性質不同，兩度婉拒出席。

賴政府認為院際最大爭議在總預算，不僅行政院各部會怨聲載道，連監察院也跟喊窮。但從憲政架構來看，立法院是合議制，議案與決策形成，是由黨派結構所決定，而非由立法院長個人掌控。王金平擔任院長期間，即使再會調和鼎鼐，也不可能違背黨內共識來左右立法院的立場。

作為脆弱多數支持的立法院長韓國瑜，處境將更為被動，即使出席院際調解，只能將會商建議帶回立院；然而，朝野對立氛圍不消除，協商中冗長發言、火爆拍桌、相互叫囂的畫面只會照常上演，賴總統選擇召集五院會商，而非以民進黨主席之姿邀在野黨主席協商，恐怕是借憲政調解之名，行間接施壓立院之實。

民進黨積極推動大罷免潮試圖削弱藍白席次，賴總統此刻才啟動院際協調，藍營普遍解讀是為營造「總統想和解，但藍白不配合」形象，是「假調解、真施壓」，與其透過五院院長繞一大圈，最後再讓立法院長韓國瑜回到立院轉述，不如與在野黨主席直接對話，從源頭化解僵局。

此外，由於過去從無院際調解先例，此次府方安排，可能將成為未來憲政慣例，討論內容是否公開、有無形成正式結論，以及協調結果是否具實質約束力，都是未來觀察重點。