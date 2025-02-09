賴清德邀5院共商國政 學者提醒：總統非上級長官

賴清德總統首度啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政，當前政治局勢緊繃，前監察委員、開南大學法律所兼任副教授仉桂美提醒，憲法賦予總統召集各院院長會商的權力，但並非五院的上級長官，自然無法為憲政爭端做出仲裁；不過，這場會談仍有協商意義在，看點就在實質誠意。

仉桂美指出，所謂總統的「院際協商權」規範在憲法第44條，賦予總統召集各院院長會商的權力，但並無拘束力，而我國為五權分立國家，五院地位平等且互相維繫、制衡，在此架構下，總統並非五院的上級長官，平時不介入憲政機關爭議，只在必要時使用院際協商，但並非仲裁者的角色。

仉桂美指出，憲法只是最後依據，不過法律是由立法院通過，誰掌握多數席次就掌握實權，作為總統，須看清國會多數是誰，若一再不接受立院三讀通過的法律，頻提覆議，失敗後又要釋憲，以司法問題解決政治問題，甚至在國會職權修法時，親自跳下來告立法院，對憲政安定非常不利。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，當前朝野因罷免大亂鬥殺紅眼，不利國政發展，賴清德召集院際協調，其一目的是要轉移大罷免焦點，並且將政治局勢主導權從立法院手上拿回來，既能凸顯總統高度，也能避免中間選民因不滿藍綠大罷免，阻礙賴未來的拓票之路。

鈕則勳續指，院際協調也有「合圍韓國瑜」、「制韓」的意義存在，尤其韓國瑜是藍軍中職位最高的，政治能量也因擔任國會龍頭而拉高，始終對綠軍執政有所威脅，賴此舉也有意墊高韓，意在分化藍營大咖，尤其是未來有望挑戰總統大位的台中市長盧秀燕，製造韓盧心結。

鈕認為，朝野癥結在於，賴清德作為少數總統，是否願意多元溝通、下放權力，若要倚靠此場會談緩解朝野僵局，幾乎不可能，要做成決議就很難了，即便有了共識，如何貫徹也是問題；他說，「與其院際協調，不如國是會議」，否則這場會談只是助攻行政院，成為鞏固權力的過場大秀。

「賴總統有無釋出善意，將成會談關鍵。」台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇說，中華民國史上難得出現一場史無前例的五院會談，但討論題綱目前未明，外界仍霧裡看花，建議五院都要將朝野爭執議題列為討論重點，其中又以憲法訴訟法修法後造成司法院運作停擺最為重要。

劉嘉薇認為，解鈴還須繫鈴人，肯定賴總統召集五院會談的決心，但必須提出新的資訊和承諾，比如憲法訴訟法紛擾多時，總統府何時將重新提名大法官？NCC委員名單又會何時提出，回應在野呼籲，朝野才有續談的空間，若成功，未來也能形成憲政慣例，作為具高度的調解爭議模式。

她也提醒，既然五院都有代表願意出席，若賴總統未能把握機會，釋出善意與共商各項議題的解決之道，恐步上朝野「和解飯」不歡而散的後塵，反而讓朝野對彼此有更差的印象，無助緩解當前政治僵局。