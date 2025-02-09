國土署：總預算遭刪凍 提升人行安全等計畫受衝擊

國土署今天說，過去補助地方政府推動行人易肇事路口改善工程，降低事故數；但114年度預算遭立法院刪減新台幣7.55億元、凍結43.81億元，將衝擊提升人行安全與生活圈道路建設等計畫。

內政部國土管理署今天發布新聞稿表示，114年度預算遭立法院刪、凍結，直接衝擊影響民生政策與建設推動，例如補助地方政府的生活圈道路建設、永續提升人行安全、污水下水道第六期建設、城鎮風貌及創生環境營造等計畫。

國土署說，雖會循程序爭取預算解凍，但若無法順利解凍，恐使租金補貼、道路等業務執行受到阻礙，並使地方政府面臨財政及工程執行延宕壓力，損及民眾權益。

國土署舉例，地方道路建設都是縣市政府非常期盼的重點，去年內政部透過「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，投入86.5億餘元補助地方推動改善措施。

國土署說，自去年截至今年2月8日，國土署已督導地方政府完成586處行人易肇事路口改善工程，改善後的路口總事故下降12.5%，行人事故下降25%，顯示改善發揮成效；在人行道新闢及改善部分，去年已建置完成超過197公里，及超過200處校園及周邊人行環境改善工作，保護學童安全。

國土署強調，為改善生活環境，相關預算編列皆有所本；各縣市政府也期盼在中央支持下儘速完善公共建設，呼籲不分黨派共同支持攸關民眾福祉權益的預算。