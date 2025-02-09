快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

退輔會打造「玉里模式」把歷史悲劇轉化為國際典範

聯合報／ 記者程嘉文／專題即時報導
退輔會主委嚴德發（左三）替台北榮總玉里分院「智慧健康管理中心」揭幕。記者程嘉文/攝影
退輔會主委嚴德發（左三）替台北榮總玉里分院「智慧健康管理中心」揭幕。記者程嘉文/攝影

PTSD（創傷後壓力症候群）常見於現代社會，許多重大災害倖存者，往往走不出心靈困境。1970年代美國，越戰更造成社會集體傷痛。相較之下，當年隨政府來台官兵，經歷的戰場恐懼記憶，加上長期被迫離鄉的痛苦，當初雖被刻意低調，實則曾經產生大量思覺失調病患。退輔會為此在花蓮玉里興建收容機構，60多年後，已成為與社區結合、彼此共存共榮的模範，「玉里模式」甚至吸引不少國外專家前來觀摩學習。

退輔會主委嚴德發上任後，去年底首度到玉里視察。他坦言，過去對玉里醫院多年來的貢獻所知有限，如今親自看到同仁們的努力，倍覺感佩。

玉里榮民醫院在1957年成立，次年移交給退輔會，收容超過4000人，不難想見當時軍中精神異常人員比例之高。配合民間醫療需求，1965年與省府合作成立「玉里養護所」，發展為現在的衛福部立玉里醫院。民國1999年，玉里榮民醫院成為精神專科教學醫院，2013年改制為榮總玉里分院。

如今人口兩萬多的玉里，當初最高峰也僅四萬人，鎮上收容數千名來自軍中與民間的精神病患，如何化解地方反彈？曾任分院長的退輔會醫保處長劉峻正說，早年為做好睦鄰工作，「學員」經常出公差，協助鎮民從事農耕，或鋪路造橋、清潔環境；醫院也替僻處後山深處的玉里，提供了不少商機與工作機會。

因此，玉里鎮民多年來和醫院學員們，培養出其他地方少見的相互包容與合作。症狀較不嚴重的學員，可到街上活動。復健科主任蘇俐文回憶，自己剛來玉里時訝異發現，在街頭居然遇到學員和自己打招呼。狀況更穩定的人，可以搬離醫院，在鎮上「療癒家園」與其他學員一起居住。院方也與工商業者合作，讓學員前往打工。由於維持與人群互動，玉里榮院學員的病況控制，往往比其他醫療院所更佳。

玉里距離花蓮市與台東市，都超過100公里，當初設立醫院收容精神患者，也帶來偏鄉醫療水準的提升。玉里榮院是花蓮南部最大、科別最完整的綜合醫院，設有24小時急診、洗腎、安寧病房等服務。院長胡宗明形容，大部分玉里民眾，都是在醫院誕生。近年醫院也配合地區需求，成立戒酒、藥癮戒治、失智症、長照等多項服務。

台北榮總玉里分院成立60餘年，是國內精神醫療重鎮，也是花東縱谷地區最重要醫院，然而其創立緣由，卻是國共內戰帶來的歷史悲劇。記者程嘉文/攝影
台北榮總玉里分院成立60餘年，是國內精神醫療重鎮，也是花東縱谷地區最重要醫院，然而其創立緣由，卻是國共內戰帶來的歷史悲劇。記者程嘉文/攝影
1962年，玉里榮民醫院派員，協助鎮公所執行噴水池拆建工程。記者程嘉文/翻攝
1962年，玉里榮民醫院派員，協助鎮公所執行噴水池拆建工程。記者程嘉文/翻攝
榮總玉里分院的院史室內，陳列當初學員投入地方建設，獲得的感謝錦旗。記者程嘉文/攝影
榮總玉里分院的院史室內，陳列當初學員投入地方建設，獲得的感謝錦旗。記者程嘉文/攝影
台北榮總玉里分院學員與工作人員組成的「秀姑巒鼓隊」，與退輔會主委嚴德發合影。記者程嘉文/攝影
台北榮總玉里分院學員與工作人員組成的「秀姑巒鼓隊」，與退輔會主委嚴德發合影。記者程嘉文/攝影

創傷後壓力症候群 花蓮 退輔會

延伸閱讀

花蓮男疑騎自行車闖平交道 遭自強號撞上！送醫不治

影／年前大火…花蓮玉里3棟日式老屋燒毀

春節疏運 花東玉里成功客運加開紅眼班次

周董無預警衝上台！被五月天虧爆 真實樣貌曝光了

相關新聞

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

賴清德總統邀五院院長明至總統府會商國政，傳司法院代理院長謝銘洋因身分敏感一度陷兩難，今午司法院證實謝將出席會商，法界喊話...

即時短評／問題在朝野關係 賴清德找五院畫錯重點

賴清德總統明日首度召集五院院長在總統府會商國政。過往，扁馬時期都曾提出院際調解，均遭時任立法院長王金平反對而破局。院際調...

賴清德邀5院共商國政 學者提醒：總統非上級長官

賴清德總統首度啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政，當前政治局勢緊繃，前監察委員、開南大學法律所兼任副教授仉桂美提醒，...

陳菊二度中風住院月餘 子弟兵賴瑞隆透露「差不多要出院了」

監察院長陳菊去年底在高醫住院治療至今，立委賴瑞隆今受訪透露，陳菊這次是二度中風，加上年紀增長，在醫院住久一點可以獲得較專...

謝國樑：希望跟童子瑋一起告訴大家 基隆不應推動罷免

公民發起連署罷免基隆立委林沛祥，國民黨陣營擬罷免兩議員反制。民進黨議長童子瑋昨晚表示，如果只是基於政治對立的報復動作，應...

賴清德明召集院際協商 林俊憲指重點在「總預算爭議」

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統10日下午3時啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。民進黨立委林俊憲認為，總預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。