退輔會打造「玉里模式」把歷史悲劇轉化為國際典範

PTSD（創傷後壓力症候群）常見於現代社會，許多重大災害倖存者，往往走不出心靈困境。1970年代美國，越戰更造成社會集體傷痛。相較之下，當年隨政府來台官兵，經歷的戰場恐懼記憶，加上長期被迫離鄉的痛苦，當初雖被刻意低調，實則曾經產生大量思覺失調病患。退輔會為此在花蓮玉里興建收容機構，60多年後，已成為與社區結合、彼此共存共榮的模範，「玉里模式」甚至吸引不少國外專家前來觀摩學習。

退輔會主委嚴德發上任後，去年底首度到玉里視察。他坦言，過去對玉里醫院多年來的貢獻所知有限，如今親自看到同仁們的努力，倍覺感佩。

玉里榮民醫院在1957年成立，次年移交給退輔會，收容超過4000人，不難想見當時軍中精神異常人員比例之高。配合民間醫療需求，1965年與省府合作成立「玉里養護所」，發展為現在的衛福部立玉里醫院。民國1999年，玉里榮民醫院成為精神專科教學醫院，2013年改制為榮總玉里分院。

如今人口兩萬多的玉里，當初最高峰也僅四萬人，鎮上收容數千名來自軍中與民間的精神病患，如何化解地方反彈？曾任分院長的退輔會醫保處長劉峻正說，早年為做好睦鄰工作，「學員」經常出公差，協助鎮民從事農耕，或鋪路造橋、清潔環境；醫院也替僻處後山深處的玉里，提供了不少商機與工作機會。

因此，玉里鎮民多年來和醫院學員們，培養出其他地方少見的相互包容與合作。症狀較不嚴重的學員，可到街上活動。復健科主任蘇俐文回憶，自己剛來玉里時訝異發現，在街頭居然遇到學員和自己打招呼。狀況更穩定的人，可以搬離醫院，在鎮上「療癒家園」與其他學員一起居住。院方也與工商業者合作，讓學員前往打工。由於維持與人群互動，玉里榮院學員的病況控制，往往比其他醫療院所更佳。