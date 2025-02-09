吳沛憶罷免案遭不予受理 罷團：第二隊已送件查對

藍營青年日前赴中選會送交罷免民進黨立委吳沛憶的第一階段提議書，但因備補領銜人張延廷資格不符，遭不予受理。罷團成員滿志剛今天說，本來就有分AB兩隊送件，雖然A隊不受理，但B隊已送件且正進行資料查對，罷免仍進行中。

由藍營青年組成、欲罷免民進黨台北市立委吳沛憶的團體「憶事吳成」5日由領銜人劉思吟遞交第一階段提議書，但因提案的備補領銜人張延廷設籍未滿4個月，遭中選會不予受理。

吳沛憶昨天在臉書指出，已收到罷免提案「不予受理」的公文，後續無論事情演進，她對地方服務不會被影響，對政治理念也不會改變，也盼民眾做她的後盾，一起推進理想與改革。

「憶事吳成」團隊成員滿志剛表示，他們本來就有分AB兩隊，原本計畫2月8日送件，但聽聞其他欲罷免吳沛憶的團體將在5日送件，為了成為第一個送件隊伍以回應基層期待，他們5日一早就先送出A隊提議書，6日再送B隊；雖然A隊不受理，但B隊正在進行資料查對，罷免仍進行中。

劉思吟則質疑，她2月7日傍晚收到中選會通知提案需補正的訊息，8日上午拿到中選會公文、下午才收到台北市選委會公文，但為何2月7日晚間就有特定媒體報導、8日上午也有綠營側翼在社群張貼公文內容，中選會與北選會公文都遭外洩，建議相關單位調查。

中選會副主委陳朝建表示，中選會依法辦理選務，程序進行中的案件或特定個案，選務機關不予評論或回應，都依法辦理。