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收審查費網炸鍋 洪孟楷：NCC用巧門火速通過
自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，國家通訊傳播委員會（NCC）２月５日起都要收審查費750元，消息一出網炸鍋。立委洪孟楷表示，去年7月才公告，緊接4位NCC委員離任，行政院用巧門讓原副主委翁柏宗留任代理主委，但10月就拍板收費，NCC有時間火速通過卻沒時間提合適委員人選，政府若只剩跟人民搶錢，乾脆關門算了。
洪孟楷指出，NCC稱收費是審查費用，但翻開委員開會紀錄，去年7月12才公告，10月30就拍板定案收費，主持會議的是翁柏宗，與會的NCC委員則有王正嘉、王怡惠及陳崇樹，４人就決定了自今年２月5日起要收審查費750元。洪孟楷批評行政院長卓榮泰對NCC委員缺額並不是趕快補人，而是執意向人民收錢，NCC委員任期到也阻止不了向人民收錢的決心。
洪孟楷分析，攤開114年預算書，其中歲入部分，審查費用編列多增加1000萬，從1億4000多萬成長至1億5000多萬，換言之NCC早已經評估過，要多收1000萬元，所以火速通過來增加財源收入。
洪孟楷認為，NCC過去一直恐嚇NCC委員沒有通過，會讓iPhone 16無法上市，但iPhone上市沒受到阻礙，卻反而讓巧立名目的審查費用多增加。這種新增加的公告費用影響眾人，才更應該要在新任委員都補齊後好好地來做審議才對。趁著NCC委員只有四位火速通過，卻遲遲未提出合適的人選來接受立法院審查，跟人民搶錢比選出合適NCC委員還要重要？
洪孟楷表示，他要求先暫緩由少數委員審查的公告收費標準及方式，待NCC委員由行政院提出人選並補齊後，再來做討論，才不會極少數委員影響全國多數人的使用權益。政府的存在如果只剩跟人民搶錢，這樣的政府真的關門算了。
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