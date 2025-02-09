劉櫂豪陪蔡英文挑戰阿朗壹 曝她「步伐穩健、體力佳」

前總統蔡英文7日挑戰屏東與台東之間的阿朗壹古道，台東縣前立委劉櫂豪退出民進黨後淡出政壇，但與蔡英文情誼不變，一路陪同從旭海走至南田。劉櫂豪說，雖然她臉書自曝「走到懷疑人生」，他卻覺得她步伐滿穩健，體力狀況佳，很適合來台東走步道或登山。

台東縣前立委劉櫂豪是12年資深立委，本屆立委選舉未獲民進黨提名，退黨競選連任失利，去年低調北上接任小英基金會副執行長一職。

劉櫂豪7日陪同蔡英文挑戰阿朗壹古道。劉櫂豪說，2月7日清晨，他早早起床，7點左右到達旭海阿朗壹古道入口，7點30分，在專業的解說導遊帶領之下，陪同蔡英文走阿朗壹古道。

劉櫂豪說，古道沿途有海浪拍岸的聲音相伴，有沙灘、石堆、岩壁、樹林，以及長長的，好像沒有盡頭的好漢坡及陡峭下坡，其中還有一段路必須踏浪而過，行進過程必須專注在每一個步伐。

一路走來，台東都蘭山在劉櫂豪心中留下深刻印象。他表示，如果在台東看見都蘭山是自然不過的事，但在外地看到熟悉的都蘭山，朦朦朧朧地出現在海的另一邊，讓他內心產生「既溫暖又雀躍的滋味」。

劉櫂豪提及，蔡前總統在臉書上說她在全程4個小時的路途中，「走到中段時開始懷疑人生，問自己真的走得完嗎？」「但爬到古道的最高點，看到壯麗的海岸風景，一切又覺得非常值得」。