參加台中新春團拜 朱立倫喊話賴清德：用智慧化解衝突

國民黨主席朱立倫上午到台中，參加市黨部新春團拜。對於賴清德總統邀五院院長共商國事，朱立倫說，很可惜的前一段時間，民進黨一直堅持以鬥為主軸，國民黨一再強調以和為貴，希望賴總統能夠以民為念、以蒼生為念，希望能夠團結全台灣，用智慧化解衝突。

他說，賴總統要和五院院長見面，不管是茶敘或者是春節團拜，又或者是大家來聊一聊，都是希望台灣能夠更和諧、更好、更團結。立法院長韓國瑜作為國會的議長，會把國會共同的意見帶給賴總統，相信韓院長會堅定地表達全民共同的希望，台灣能夠和諧，不要再造成動盪。

朱立倫說，全世界都關心台灣會不會缺電，企業也關心電價是不是還會高漲，民眾更關心空汙的問題。能源政策不管是希望核電延役、從非核家園轉換為非碳家園，能夠無煤減碳，或者是面對電業的監理，都是真正的民生法案，也和每一個民眾、企業和國際競爭力都相關，但民進黨只有意識形態和政治考量，而國民黨是以全民為念。

對於明天又有10個公民團體要送第一階段的連署書，朱立倫說，他一再強調台灣應該要面對共同的挑戰最大的挑戰，就是A I戰跟貿易戰，在AI戰跟貿易戰的當中，台灣要怎麼樣能夠改變和面對，這些挑戰是關鍵的時刻，這個時候全世界在拼AI、拼貿易的時候，台灣卻在拼大罷免，對台灣非常的不利。所以，大家應該嚴肅的面對這些議題，把重要的民生法案，包括AI基本法、非碳家園，還有金融改革和民生有關的長照、保險等，都能夠面對未來的挑戰。

對於公民團體罷免民進黨立法委員的連署書被退件，朱立倫說，中選會要給民眾是公平的感覺，而不是某一個政黨可以指揮的，或是為特定團體來做決定，希望以最公平公正的方式來面對台灣未來的選舉和罷免。

也有媒體問，對於有人憂心賴總統拉攏韓國瑜，會不會造成2028年國民黨內部有太陽之爭？朱立倫說，韓院長作為國會議長，是代表民意來發聲和協調各黨團，做得非常得好，他要對韓院長表達最高的敬重跟肯定。國民黨以團結為最大的目標，每一位黨員同志都是在他的工作上全力努力。