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賴總統將邀五院院長會商 朱立倫：盼用智慧化解衝突

中央社／ 台中9日電

總統賴清德預定明天召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。中國國民黨主席朱立倫今天說，希望賴總統能夠以民、為蒼生為念，團結全台灣，用智慧化解這些衝突。

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧7日表示，賴總統預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

朱立倫今天到台中出席新住民新春團拜活動，他接受媒體聯訪時表示，他一再強調，台灣大家要和不要鬥，很可惜前一段時間，民進黨一直堅持以鬥為主軸，希望賴總統能夠以民、為蒼生為念，希望團結全台灣，用智慧化解這些衝突。

媒體提問，外傳國民黨內憂心賴總統不斷拉攏立法院長韓國瑜，恐導致「2028年藍營內部太陽之爭」。朱立倫說，國民黨絕對是以團結為最大目標，每一個優秀黨員都在工作崗位上，大家共同團結努力爭取民眾認同。

至於媒體報導，民團罷免民進黨立委連署書被退件，但公文還未出來，被質疑是洩漏的看法。朱立倫表示，中選會一定要給民眾的感受是公平的，而不是某一個政黨可以指揮的，希望用最公平公正的方式，面對台灣未來的選舉或罷免。

針對國民黨立院新的會期推民生法案，朱立倫指出，這時候全世界在拚AI、貿易戰時，「如果我們在拚大罷免，對台灣非常不利」，所以一定要嚴肅面對這些議題，將重要民生法案，包括AI基本法、能源改變、非碳家園與長照保險法等，都是希望能面對未來的挑戰。

媒體詢問，國民黨推動修法由非核家園轉為非碳家園目標，遭民進黨攻擊的看法。朱立倫說，全世界都很關心台灣會不會缺電，企業擔心電價會不會高漲，民眾關心空污問題，能源政策是民生法案，民進黨只有意識形態、政治考量，國民黨是以全民為念。

國民黨 朱立倫 民進黨

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