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陳菊二度中風住院月餘 子弟兵賴瑞隆透露「差不多要出院了」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆（左）今早接受陳水扁（右）「有夢上水」廣播節目專訪，兩人提及陳菊健康，賴瑞隆透露，她已經準備要出院了。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆（左）今早接受陳水扁（右）「有夢上水」廣播節目專訪，兩人提及陳菊健康，賴瑞隆透露，她已經準備要出院了。記者徐白櫻／攝影

監察院長陳菊去年底在高醫住院治療至今，立委賴瑞隆今受訪透露，陳菊這次是二度中風，加上年紀增長，在醫院住久一點可以獲得較專業照護，生命安全與健康沒問題，差不多要出院了。

繼立委邱議瑩、林岱樺後，同樣爭取下屆高雄市長提名的立委賴瑞隆今早接受前總統陳水扁廣播節目專訪，賴瑞隆曾在陳菊市府擔任新聞局長、海洋局長，情誼深厚，阿扁詢問目前陳菊的身體如何？

賴瑞隆說，陳院長因為感冒去高醫檢查，發現有一些東西要（腎臟瘤）開刀，要出院的時候又發現不太有力、不太舒服，檢查發現第二次中風、血管有阻塞，事實上她10年前有一次中風，當時比較輕微，這次年紀較大又是第二次中風，所以需要特別小心，花比較多時間注意狀況。

賴瑞隆說，陳菊的最新狀況是生命安全與健康沒問題，但走路不太方便，還要評估後面有無其他影響，在醫院可以接受護理師及醫生較好照顧，所以留在醫院最安全，若太早出院，探望人多不利復健，流感也嚴重。因大家建議盡量不要去探望，所以他到目前為止還沒去探望，但知道陳菊已經慢慢要準備出院，未來還有一段路要走。

陳水扁表示，陳菊這次中風與上次不同，年紀也有了，「好佳在」人在醫院，若在家情況就不同了，可說是天佑菊姐。

高醫曾說明，陳菊去年12月21日接受手術治療，手術順利，預計出院前一天突感右下肢無力，高醫組跨科別專業團隊，檢查確認為左側腦血管阻塞展開治療。

立委賴瑞隆今早接受陳水扁「有夢上水」廣播節目專訪，兩人提及陳菊健康，賴瑞隆透露，她已經準備要出院了。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆今早接受陳水扁「有夢上水」廣播節目專訪，兩人提及陳菊健康，賴瑞隆透露，她已經準備要出院了。記者徐白櫻／攝影

中風 賴瑞隆 陳菊

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