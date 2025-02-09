NCC收750審查費引熱議 凌濤諷：要收錢倒是毫不遲疑

NCC日前宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材，本月起新增審查費，每案要750元，引發熱議。對此，國民黨桃園市議員凌濤諷刺，NCC為人事案不斷恐嚇民眾，現在要收錢倒是毫不遲疑，效率極高。

凌濤表示，根據NCC最新規定，民眾從海外購買無線科技產品，包括AirPods、藍牙鍵盤、遊戲手把等產品，無論是出國自行攜帶5部以上入境或透過海外郵寄進口，均需繳交750元審查費；假設民眾從國外買500元的藍牙滑鼠寄回台，屆時審查費將比商品還貴。

凌濤質疑，美國川普政府都還沒對晶片課關稅，NCC卻先對民眾開徵「進口保護費」，如今NCC被抓包，又詐騙亂扯規定內容，實際上就是有人已大受影響；去年NCC為人事案，曾搬出「iPhone 16無法上市」恐嚇民眾，最後被打臉，現在要收錢倒是毫不遲疑，效率極高。

凌濤表示，NCC必須回應3點質疑，首先750元均一價的計算基準為何，是否經過合理的成本分析；其次，「規費法」第十條雖然行之有年，但過去數十萬件輸入案件都未收費，為何突然在今年開始實施；此外，該政策是否會影響台灣消費者取得國際科技產品的自由，特別是針對台灣無代理商的產品。

凌濤說，許多國際科技產品在台灣缺乏正式代理管道，消費者只能透過個人管道購買，NCC此次收費政策可能形成市場壁壘，不利科技產品的自由流通，呼籲政府應該以保障消費者權益為優先，而非設置各種限制與收費門檻；這筆「進口保護費」，NCC若再不說清楚，將成全民公敵。