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陳佩琪喊思考活下去的理由 民眾黨：全力支持給予關懷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）遭到羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（左）遭到羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，妻子陳佩琪昨天在臉書直言，不知道活下去的理由是什麼，民眾黨發言人戴于文今天表示，面對檢調政治掛帥的辦案手段，未來還有一段很漫長的路要走，民眾黨全力支持柯文哲與陳佩琪，全黨上下也會給予最大的關懷。

陳佩琪昨天在臉書發文指出，天寒地凍忍不住往台北看守所跑，想要能夠送點吃的或穿的給柯文哲，只要能夠靠近一些什麼都好，過年送餐裡面人甚多，要等很久坐在椅子上，茫然抬頭看著牆上電視，出現一則自殺防治短片，那是一段教人找到活下去理由的短片，自己也在腦海裡不停想著這個問題，活下去的理由是什麼。

針對陳佩琪昨天的發文內容，戴于文今天透過影片回應，檢調政治掛帥的辦案手段，壓力非常巨大，絕對不是一般人能夠承受，面對司法不公的情況，未來還有一段漫長的路要走，民眾黨絕對全力支持柯文哲及陳佩琪，未來全黨上下也會給予最大的關懷。

柯文哲 民眾黨 陳佩琪

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