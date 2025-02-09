謝國樑：希望跟童子瑋一起告訴大家 基隆不應推動罷免

公民發起連署罷免基隆立委林沛祥，國民黨陣營擬罷免兩議員反制。民進黨議長童子瑋昨晚表示，如果只是基於政治對立的報復動作，應立即停止。國民黨市長謝國樑今早說，市民要過穩定的生活，現在所有罷免都是惡意且不合理，不相信市民現在還想罷免任何公職人員。

2024年總統、立委選後，朝野陷入相互對抗局面，立法院民進黨團總召柯建銘掀起「大罷免」浪潮，基隆也有人在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，號召民眾連署罷免林沛祥，民進黨有3名市議員表態協助連署作業，

國民黨基隆市黨部將成立「基隆反惡罷行動總部」，預計13日召開第1次籌備會，初步鎖定罷免民進黨安樂區市議員張之豪和信義區市議員陳宜。

童子瑋昨晚在臉書貼文，指身為基隆市議長，所有議員表現他都了解。市民選出民意代表是希望督促市府運作的效能，監督批評難免，但都是為了施政進步。如果只是基於政治對立的報復動作，為了府會和諧以及市政運作順暢，國民黨應該立即停止相關行動。

謝國樑今天出席客家天穿日活動，接受媒體訪問時說，他是台灣去年唯一經歷過罷免投票的公職人員，他反對任何形式惡意的罷免，所以他非常希望能夠跟童子瑋一起站出來，告訴大家基隆不應該有任何形式的罷免。

謝國樑表示，現在所有的罷免，他認為都是惡意，而且不合理的，包括他去年經歷過的也是一樣。所以他很希望大家能夠加入反罷免的行列，在基隆或是在台灣，不要再有任何惡意的罷免。他衷心希望童子瑋可以跟他一起出來，提出這樣子的呼籲。

謝國樑說，他認為基隆應該要好好的休養生息，要推動市政，市民也要過穩定的生活。他不相信基隆市民，現在還要想罷免任何1個公職人員，那是市民絕對不樂意看到的。