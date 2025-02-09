院際協商可和諧？ 羅智強曝一時間點：給韓國瑜穿小鞋

明將首次院際協商，賴清德總統能否藉此營造朝野和諧，引發各界關注。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，院長韓國瑜是主持議事的超然中立者，賴要解決問題根本在約束自己的同志，要嘛應該是找在野黨領袖談或者是召開全國國是會議，都比現在作法有誠意，且在「選罷法」覆議案討論前一天，就是再給韓穿小鞋。

賴清德明天將邀請五院院長會商國政，是憲政史上首次院際協商，事實上，過去前陳水扁、馬英九都有意召開院際協商，但王金平都不同意參加，如今韓國瑜願意出席，是否會影響黨團方向，甚至實質影響整個局勢，也引發關注。

羅智強表示，立法院並非首長制而是合議制，院長有非常高的聲望，不是凌駕在立委之上的，而是主持議事的超然中立者，賴清德想要解決紛爭應該是找在野黨領袖好好談，找韓國瑜只是在挑撥在野黨。

羅智強認為，賴清德動用院際協商沒有特定意義，這是在幫韓國瑜穿小鞋，不過韓國瑜個性比較有度量、比較尊重總統，即便是鴻門宴也就單刀赴會；賴清德要解決問題的源頭應該是執政者要約束自己的同志，要嘛也是找在野黨領袖共商國事，再不然就是召開全國國是會議，都比現在的作法有誠意。