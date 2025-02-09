罷免吳沛憶再送件 罷團：有雙保險

「罷免民進黨立委吳沛憶的程序還在進行中！」針對被退件與領銜者非在地人送件，罷免民進黨立委的「蟾蜍剋星」團隊9日於立法院說明，當初因為有其他人也想送罷免吳沛憶的連署，因此才臨時先送第一隊連署，盼向外界證明不是打假球，但後續有送另一隊，且正副領銜人資格都沒問題，未來仍會持續推動罷免行動。

臨時送件有疏漏

罷免團隊成員滿志剛表示，他們在5日送了第一批次（領銜人劉思吟、副領銜人張延廷）的罷免吳沛憶連署書、其實也有在6日送另一批次的連署書，原因是因為他們聽說有其他人也想送連署書，因此原定8日送吳沛憶與民進黨立委吳思瑤連署書的行動決議更期，先送第一批次的A隊連署。

滿志剛說，B隊經過確認，正副罷免連署領銜人的戶籍都有符合資格，他們也對於臨時協助登記為副領銜人的張延廷感到抱歉，並感謝他熱情相助。劉思吟則說，她在接到A隊退回連署書的公文，還有後續送出的公文，都被提前曝光在特定媒體上，呼籲主管機關中選會要協助調查是否有洩密的狀況。

罷免綠委勢在必行

「罷免吳沛憶、吳思瑤的行動還會持續下去！」團隊成員賴苡任強調，民進黨立委面對想要罷免她們的民意，也發動造謠三部曲，包括說花蓮縣政府確認罷免是否親簽的程序是不中立，但如今團隊與中選會的公文提前曝光，因此讓特定媒體有機會帶風向，這難道不是行政不中立？

針對吳思瑤批評「蟾蜍剋星」團隊許多人並非在地人，卻想要推動罷免，賴苡任回應說，協助民進黨全台大罷免的聯電創辦人曹興誠、網紅史書華與八炯等人，很多也不是在地人。另外說投入罷免是為了選舉，但賴苡任指出，立委不適任本來就要另選適合者擔任，且民進黨側翼很多去年就已經開始準備，才是真正早有預謀。

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