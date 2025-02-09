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清泉崗女士官長捲戰機亡 賴清德今出席告別式百警維安

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
賴清德總統今天出席空軍胡姓女士官長的告別式，出動約百名警力維安。圖／摘自臉書台中市西屯區大小事
賴清德總統今天出席空軍胡姓女士官長的告別式，出動約百名警力維安。圖／摘自臉書台中市西屯區大小事

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，在今年1月底時，遭經國號戰機進器口吸入身亡，檢方相驗認定死因為顱骨銳器切削致中樞神經損傷亡，今天家屬辦理告別式。賴清德總統今早出席告別式，但府方列為不公開行程，轄區分局與軍方都封口，分局派遣百名警力維安，賴停留約10多分鐘即離開。

據了解，此案家屬希望總統能出席胡女的告別式，也有立委黃健豪向府方反映，不過總統府將此行程列為不公開行程，負責執勤的第六警分局封口，出動約百名警力到場維安，勤務時間是上午8時至10時，賴清德在現場向家屬悼念致哀，停留約10分鐘即離開。

立委黃健豪在臉書提到此事，今天總統有親自出席胡女的告別式，不僅是對家人的慰問，也是代表國家應該重視每一位軍人的生命，並督促各級單位究責及預防類似事故再發生。政府分工上，國防是總統的責任，總統有義務藉由他的權力，照顧好每一位國軍弟兄姐妹的生命安全與尊嚴。

台中地檢署表示，此案已由檢察官開出死亡證明書，死因為顱骨遭銳器切削、大面積頭皮撕裂傷導致中樞神經損傷致死，後續將由檢察官持續調閱停機作業規定等相關證據，釐清此案是否有人為疏失，導致胡女死因。

胡女（41歲）為空軍航空技術學院民國96年班畢業、剛晉升士官長，去年調至該單位，案發時擔任助理士勤務，當時1504號單座經國號戰機落地滑回機庫堡已停妥，當事人檢查完成放置輪檔後，退出機旁作業區時遭到右側發動機吸入。

告別式 士官長 行程

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