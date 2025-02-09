快訊

有神快拜！他把iPhone 6S換成iPhone 16 Plus讚優點 嚇壞網友：竟撐10代

哈瑪斯持槍逼人質致謝詞！還頒發「獲釋證書」引爆以色列怒火

高嘉瑜猛打李彥秀房產 港湖藍營反擊了...想表功求位？

聽新聞
0:00 / 0:00

高嘉瑜猛打李彥秀房產 港湖藍營反擊了...想表功求位？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

公民團體發起罷免國民黨立委李彥秀已第一階段送件中選會，民進黨前立委高嘉瑜近日也猛打李彥秀美國房產申報爭議，不過高強調與罷免無關。國民黨議員游淑慧則反擊高嘉瑜，「指鹿為馬、顛倒黑白、支持(李彥秀)提告。」

游淑慧酸高嘉瑜，表示欣欣百貨董座沒了，想用罷免來表功求位？一下子說準備好要去基隆補選市長、一下子說2026不缺席台北市長、一下子欣欣百貨董事長等，只要有位子就能到處跑的人，卻要來罷免20幾年來始終服務內湖南港的李彥秀委員，「有點沒良心」。游說，「高輸不起，就2028堂堂正正再戰一次」。

國民黨議員李明賢也掛上布條表示「唯一支持李彥秀」表態力挺。李明賢說，民代任務是為民發聲、爭取建設、解決地方大小事，他與李彥秀團隊密切合作，光是去年一整年地方會勘、協調會、公聽會超過上百場，「每一天、每一刻努力並堆疊問政成績，這才是李彥秀的基本日常，多年問政深受地方肯定，也才是回應民眾付託與期待的最佳方案。

國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

國民黨 李彥秀 罷免

延伸閱讀

反擊高嘉瑜指控秘密金庫買豪宅 李彥秀今提刑事告訴

反擊高嘉瑜綠卡、在美房產質疑 李彥秀：授權內政部查證

猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加

再打李彥秀房產爭議 高嘉瑜唱改編經典童謠...酸度爆表

相關新聞

海外網購3C NCC收750元 挨轟「流氓」

自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）二月五日起都要收審查費七五○元，立...

高嘉瑜猛打李彥秀房產 港湖藍營反擊了...想表功求位？

公民團體發起罷免國民黨立委李彥秀已第一階段送件中選會，民進黨前立委高嘉瑜近日也猛打李彥秀美國房產申報爭議，不過高強調與罷...

藍將邀卓揆報告 猛攻非核家園

國民黨主席朱立倫於五日的中常會上，定調新會期為「法案會期」，提出核能延役相關法案為優先法案，也將改「非核家園」為「非碳家...

農會改選湧暗潮 牽動明年縣市長選情

各級農會周六起改選，牽動明年縣市長選舉布局，台東縣成功農會年前爆發3員工年終獎金0元爭議，選舉暗潮洶湧。高雄27家農會僅...

NCC：台灣沒賣的才收費

ＮＣＣ針對3Ｃ等相關產品收受輸入核准審查費七五○元，引發民眾輿論炸鍋。ＮＣＣ表示，民眾自海外購入台灣未販售產品，為維護台...

綠：藍藉非核發起新政治攻擊

藍營擬加速修法推動核能延役，府院黨重申核電廠存廢必須滿足社會共識、核安、核廢處理三大前提。綠營也質疑，核能延役絕不是民生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。