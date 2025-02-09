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高嘉瑜猛打李彥秀房產 港湖藍營反擊了...想表功求位？
公民團體發起罷免國民黨立委李彥秀已第一階段送件中選會，民進黨前立委高嘉瑜近日也猛打李彥秀美國房產申報爭議，不過高強調與罷免無關。國民黨議員游淑慧則反擊高嘉瑜，「指鹿為馬、顛倒黑白、支持(李彥秀)提告。」
游淑慧酸高嘉瑜，表示欣欣百貨董座沒了，想用罷免來表功求位？一下子說準備好要去基隆補選市長、一下子說2026不缺席台北市長、一下子欣欣百貨董事長等，只要有位子就能到處跑的人，卻要來罷免20幾年來始終服務內湖南港的李彥秀委員，「有點沒良心」。游說，「高輸不起，就2028堂堂正正再戰一次」。
國民黨議員李明賢也掛上布條表示「唯一支持李彥秀」表態力挺。李明賢說，民代任務是為民發聲、爭取建設、解決地方大小事，他與李彥秀團隊密切合作，光是去年一整年地方會勘、協調會、公聽會超過上百場，「每一天、每一刻努力並堆疊問政成績，這才是李彥秀的基本日常，多年問政深受地方肯定，也才是回應民眾付託與期待的最佳方案。
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