農會改選湧暗潮 牽動明年縣市長選情

各級農會周六起改選，牽動明年縣市長選舉布局，台東縣成功農會年前爆發3員工年終獎金0元爭議，選舉暗潮洶湧。高雄27家農會僅內門農會有競爭；屏東縣內埔等5個農會現任總幹事都面臨挑戰，各地警檢調緊盯選情變化。

4年改選一次的基層農會2月15日投票，先選出會員代表及小組長，後續召開會員大會選舉理監事，3月10日前召開理、監事會互選理事長及常務監事，並聘任總幹事。農會人士指出，若第一階段資格審查合格的總幹事未能如願獲聘，進入第二輪登記及審查。

台東9個農會，成功鎮農會3名員工考績被打丙等，指控農會公私不分，只挺自己人。理事長宋來安不諱言，過去丙等也有年終可領，考績風波與農會選舉脫不了關係。

台東縣府農業處指出，成功鎮農會外場派曾品峰挑戰現任總幹事張恭銘，資格審查未過；東河鄉農會李宗錫原本有意挑戰現任廖博民，最後也未登記。另有太麻里農會總幹莊慶輝因年紀因素未登記候聘，改推妻子劉佩英接棒。據了解，成功及台東地區農會均有外場派虎視眈眈，尋求第二輪翻盤機會。

高雄美濃、旗山、內門等地農會過去競爭激烈，今年內門農會總幹事洪輝煌因65歲屆齡退休，無法尋求連任，轉戰理事長；農會秘書高菊蓮及對退休警察鄭博文登記參選，內外場派各有支持者。

高雄市農會及其餘25個基層農會皆同額參選，選情單純。此外，農業局前局長張清榮曾任大樹區農會總幹事多年，成功行銷玉荷包荔枝，他也以「完成階段性任務」為由，準備重返農會爭取理監事職務。

屏東縣24個農會，高樹、長治、內埔、崁頂與南州總幹事出現競爭，南州地區農會及內埔地區農會，均是現任績優總幹事被挑戰，長治、高樹、崁頂3個鄉農會現任總幹事皆為新任，未達4年任期列績優總幹事。每個農會情況不大相同，可能是外場派挑戰當權派，也有農會選情與議員選舉盤有關聯，進而挑戰當權派；另外東港鎮農會總幹事雖是同額，但出現同派分裂爭取農會理事長情形。