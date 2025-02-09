綠：藍藉非核發起新政治攻擊

藍營擬加速修法推動核能延役，府院黨重申核電廠存廢必須滿足社會共識、核安、核廢處理三大前提。綠營也質疑，核能延役絕不是民生優先，國民黨擺明要藉此對執政黨能源政策發起新一波政治攻擊，恐引起更大的政治紛擾。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，非核、非碳家園長期以來在台灣社會有高度歧異，若要推動修法，都要廣徵社會各界意見，讓有共識的先行。

吳思瑤表示，若社會缺乏共識，甚至還存有巨大歧異的議案，國民黨就要透過立院多數席次強推，不討論就表決，來達到修法目的，恐怕會引起更大的政治紛擾。這絕對不是民生優先，也不會是福國利民法案，國民黨主席朱立倫根本一開春就自打嘴巴。

民進黨人士說，若國民黨真心要將立院新會期重點放在民生法案，絕對贊成，但國民黨擺明要藉由非核、非碳議題，對執政黨能源政策發起新一波政治攻擊，並非要理性討論政策，根本不是「幫賴政府找下台階」，是政治攻防；賴政府能源政策有完整論述、短中長期規畫，並無下台階問題。