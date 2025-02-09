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藍將邀卓揆報告 猛攻非核家園

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪／台北報導
國內在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機去年除役，核三廠二號機將在今年5月除役。圖／聯合報系資料照片
國內在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機去年除役，核三廠二號機將在今年5月除役。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫於五日的中常會上，定調新會期為「法案會期」，提出核能延役相關法案為優先法案，也將改「非核家園」為「非碳家園」。另外，今年度中央政府總預算案審查結果倘遭行政院移請覆議，藍營亦將邀請行政院長卓榮泰赴立院報告，準備猛攻非核家園、電價調漲，與黨中央配合多路進攻。

核一、核二均已除役，核三廠一號機去年除役，核三廠二號機若如期於今年五月除役，我國核能將正式走入歷史，今年是確定國家核能政策的關鍵年。

針對核能延役修法，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，除可能修正電業法或核子反應器設施管制法，另有重點是將「氣候變遷因應法」中的非核家園修正為非碳家園，代表國民黨宣示符合國際潮流。

據了解，目前國民黨團最大共識是去除非核家園，針對氣候變遷因應法第五條、「環境基本法」第廿三條等寫入非核家園的條文，進行修正。綜合藍委提案版本，包括改成「零碳家園」、「淨零碳排」、「淨零家園」。由於前述兩法均為宣示性質的法律，修正前述兩法，即從根本確定核電延役的政策原則。

再來是落實核電延役相關法案修法，包括電業法第十七條、核子反應器設施管制法第六條。綜合藍委提案版本，包括確認安全無虞，縱然尚未完成換照，仍得繼續運轉，抑或是刪除換照規定。藍委賴士葆則提出核電延役專法，以特別專法的方式保障核電延役。

另外，王鴻薇表示，行政院若針對總預算案以及財政收支劃分法提出覆議的話，國民黨團會請卓榮泰前來報告。

由於立院決議刪除經濟部挹注台電的一千億元，四月是否調漲電價受關注。國民黨立委呂玉玲說，台電長期虧損，決議刪除這筆預算，是希望賴清德政府、經濟部、台電能痛定思痛，全面檢討台灣的能源政策到底出了什麼問題。

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