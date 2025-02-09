政見會哽咽談柯文哲 蔡壁如提對綠「先和解後反制」策略

民眾黨今天晚間舉行黨主席補選政見發表會，參選的前立委蔡壁如談及前黨主席柯文哲時哽咽表示，柯文哲被羈押讓她痛徹心扉，她當選後除全力營救外，也會遞出橄欖枝，若民進黨不接受，將啟動「先和解、後反制」策略。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。蔡壁如與民眾黨立委黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

蔡壁如晚間因交通問題未趕上會前的媒體聯訪，但仍在政見會前10分鐘抵達中央黨部，順利參加政見會。

蔡壁如在政見會上談到柯文哲時一度哽咽，她表示，賴清德政府以司法手段不當羈押柯文哲，試圖以權力扼殺異議聲音，回顧去年9月5日柯文哲被羈押那一夜，她痛徹心扉、徹夜難眠，但她相信柯文哲歷經劫難後必將如浴火鳳凰，重新帶領民眾黨。

蔡壁如指出，她1月底提出「大和解2.0計畫」時，有人認為和解是懦弱與逃避，甚至可能導致民眾黨的瓦解；但她認為，第三勢力應該是「民主內戰」的維和部隊，民進黨立法院黨團總召柯建銘與民進黨瘋了，難道民眾黨也要跟著瘋。

她強調，若當選黨主席，首要戰略就是全力營救柯文哲，並爭取民眾黨的最大生存空間，達成在野合作的最大價值。

蔡壁如在申論時將砲口對向賴政府，表示賴政府對憲法訴訟法、國會改革法案、財政收支劃分法的論述都是一場騙局，在野時說一套，執政時又是另一套，而民眾黨就是要終結政治騙局，讓司法能獨立、國會能監督，並落實地方自治。

她提到，若當選黨主席將推動「大和解2.0計畫」，邀請各黨黨主席坐下來品嘗大和解咖啡，並開誠布公討論國家未來；但她強調，和解並不是無條件讓步，而是有兩個條件，第一是民進黨停止濫用罷免制度，她將呼籲民進黨停止政治操作，第二是民進黨政府應確保司法公正與獨立，避免政治干預。

蔡壁如表示，若民進黨不接受她的和解提議，仍持續政治打壓，將會啟動「先和解、後反制」策略，除了與國民黨戰略性聯手制衡，也會支持罷免不適任的民進黨立委，讓民進黨明白濫用罷免制度將付出代價。

蔡壁如最後向支持者喊話，表示她當選黨主席後，將以智慧與勇氣，帶領民眾黨在「和解」與「反制」之間取得平衡，為台灣的未來開創新的局面。