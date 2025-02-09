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美日展現堅定支持台海和平 總統府感謝

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

美國總統川普、日本首相石破茂七日發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺元素。總統府發言人郭雅慧今表示，兩國領袖以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的堅定支持，總統府表達誠摯感謝。

郭雅慧指出，印太區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作。台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美日三方安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海與印太區域的自由開放，以及全球和平穩定及繁榮，持續為世界貢獻良善力量。

對於美日領袖聯合聲明，外交部也表示誠摯感謝與肯定。外交部表示，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，以及關切中國威脅和平現狀的舉措。

台海 外交部 總統府發言人

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