NCC：台灣沒賣的才收費

國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報資料照片 ＮＣＣ針對3Ｃ等相關產品收受輸入核准審查費七五○元，引發民眾輿論炸鍋。ＮＣＣ表示，民眾自海外購入台灣未販售產品，為維護台灣電波秩序必須審查，才會收取審查費。

ＮＣＣ官員指出，這些產品配備的聯網頻段與功率若不符合台灣的規定，恐會干擾警察、消防、機場的無線電通訊，影響社會的安全。十多年前，ＮＣＣ就有明文規定，民眾若是自海外輸入三部以上的電信管制射頻器材產品，必須繳交審查費六百元，購入兩部以下則無需收費，僅需要上傳自用切結書與產品的規格型錄。

然而，這幾年，各式聯網產品輸入台灣愈來愈多，ＮＣＣ統計，一一二年有兩萬五千餘件，一一三年大幅成長至四萬餘件，ＮＣＣ需要投入愈來愈多的人力及資源進行管理，因而決定徵收行政規費。去年七月十二日，已預告修正「電信管理業務規費收費標準」，今年二月三日發布施行、二月五日生效。

按照這項規定，民眾自海外購入配備Wi-Fi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品，並採郵寄方式寄回台灣，ＮＣＣ都會收審查費七五○元；自行從國外隨身攜帶回來的產品，器材數量五部以下，免繳審查費。

ＮＣＣ官員指出，過往的行政規費是六百元，財政部要求各部會每三年都要檢討規費，因此，此次公布修正法案時，即訂出七五○元價格。大部分的3Ｃ、智慧家居產品，都是進口商進口，民眾在台灣購買這些產品，審查費用由進口商繳交。