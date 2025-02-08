民眾黨主席補選政見會 蔡壁如：將推大和解2.0

台灣民眾黨黨主席補選今晚舉行第一場政見發表會，前立委蔡壁如表示，如果當選將全力營救柯文哲。她並說民眾黨應該是「藍綠火車對撞的維和部隊」，提出「大和解二點零」，宣示反對大罷免，將支持罷免不適任的民進黨立委，同時還要推動可直接罷免總統的修憲，展現民眾黨站在制度制高點的決心。

蔡壁如在引言時指出，民進黨賴清德政府以司法手段不當羈押柯文哲，一切都源於賴清德政府深知二○二八年將與柯文哲再度對決，因此企圖以司法手段斬殺對手，但她相信柯文哲將如浴火鳳凰，重新帶領民眾黨。

蔡壁如說，她提出大和解二點零被人認為是懦弱、逃避，但她認為第三勢力應該是民主內戰、藍綠火車對撞的維和部隊，可以透過智慧與策略為台灣開創新的道路。

她強調自己當過立委，見識過柯文哲的跋扈，雖然很氣憤但不會為了意氣用事就玩起大罷免，她要告訴兩大黨的極端派「夠了」，她不支持罷免，應該坐下來解決政治僵局。

他說柯文哲的遭遇是押人取供，是賴清德的政治迫害、政治追殺，她若當選黨主席將全力營救柯文哲，民眾黨需要她這樣的人才，既能提出大和解二點零，和對手坐上談判桌，同時能堅持司法迫害柯文哲的情況下帶領眾人對抗賴清德政府和不公不義的司法。

蔡壁如在申論時提出賴清德政府在面對憲訴法的「司法騙局」，面對國會改革的「立法騙局」以及面對財劃法的「財政騙局」。她在結論時提出，如果當選民眾黨黨主席，將邀請民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫，共同品嚐大和解咖啡，坐下來開誠布公地討論國家未來。

蔡壁如強調，和解並非無條件的讓步，她提出兩個條件：民進黨應停止濫用罷免制度；同時尊重司法獨立，停止利用司法系統作為打壓異己的工具。

她指出，如果民進黨不接受和解提議，或持續進行政治打壓，將啟動「先和解，後反制」的策略，採取正當且必要的反制行動。在戰略上將與國民黨進行戰略性聯手，但這並不代表認同國民黨的所有做法，一旦成功制衡民進黨後，仍將保持獨立，不會成為任何政黨的附庸。

蔡壁如說，她將支持罷免不適任的民進黨立委，以牙還牙，讓他們明白，濫用罷免制度將付出代價。同時，也會推動罷免制度的改革，例如提出增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統的修憲，來更符合民主精神地直接公投罷免獨裁的總統，展現民眾黨站在制度制高點的決心。