黨魁之爭首場政見發表 黃國昌：從一人政黨走向全民政黨

民眾黨主席補選將於2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，兼任代理黨主席的立委黃國昌在發表會中將炮口對準民進黨，並揭示民眾黨兩個任務，分別為持續強力監督政府，以及以行動力肩負改變國家的責任，他並宣示要將民眾黨從一人政黨走向全民政黨，喊話黨員同志一起努力。

首場政見發表會今晚8時登場，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如，全程將在「民眾之聲」YouTube直播。這也是民眾黨創黨5年半以來，首次非同額競選黨主席。

黃國昌在政見發表會中將炮口對準賴清德政府，指賴政府對民眾黨前主席柯文哲展開政治追殺，對在野黨進行漫天抹紅抹黑攻擊，面對嚴峻的國際情勢，卓內閣以AI為名，但除了口號，到底為台灣的創新、到底為台灣未來所要面對的發展做出什麼具體行動？此外，黃國昌細數民進黨過去8年主政下，台灣貧富差距、房價所得比不斷擴大、傳統產業面臨景氣寒冬等，但執政黨除了政治鬥爭、排除異己之外，卻毫無具體的作為。

黃國昌說，作為負責任的在野黨，民眾黨第一個任務就是要持續強力監督、有效制衡執政黨，讓相信民主不能倒退的政治工作者有所依靠，讓拒絕獨裁、反對威權的台灣人民有所寄託。不可諱言要維持第三勢力的火苗，將是非常艱鉅的道路，這樣的處境，他與柯文哲都不陌生。

話鋒一轉，黃國昌說，他非常清楚的認知到，和解不會從天上掉下來，作為一個負責任的政黨，不會把國家未來的發展寄託在對手的善意之上，同樣的，作為對選民有承諾、對國家有責任的忠誠反對黨，也不會把自己的生存寄託在執政的善意之上，如果不去思考，怎麼樣讓執政黨感受到民眾黨監督的決心，那麼名為和解的退讓，只會讓執政者一步一步削弱人民自主的力量，台灣不會是屬於民進黨的台灣，但民眾黨絕對是屬於全體台灣人的政黨。

緊接著，黃國昌揭示民眾黨第二任務，將以具體的行動跟執行力，肩負改變這個國家的責任。他表示，過去一年民眾黨履行了柯文哲在2024年總統大選所做的承諾，23年沒有辦法修正的財政收支劃分法做到了，從2017年司改國是會議以來，民進黨政府不斷拖延、不斷跳票的吹哨者保護法做到了。

黃國昌說，民眾黨是一個說到做到，言行合一的反對黨，未來將繼續履行承諾，對司法改革的承諾、對媒體改革的承諾、對居住正義的承諾，要肩負起本來應該是執政黨要負起的責任，由民眾黨幫執政黨來完成。他也說，除了繼續履行承諾以外，接下來他也將以民眾黨為平台，為台灣擘劃、勾勒出邁向2028政策綱領，將集結眾人的智慧，為下一代找出路。

最後，黃國昌向民眾黨公職喊話，未來兩年大家會非常辛苦，因為台灣民眾黨必須由一人政黨走向全民政黨，必須是一個強而有力監督的在野黨，也是勇於履行競選承諾的反對黨，引領台灣社會面臨未來挑戰，如此才不會辜負人民的期待，也才不會對不起自己從政的初心，面對執政黨的攻擊，依然要心存善念、盡力而為，懷抱正直誠信的精神，一方面為實踐改革而努力，一方面為台灣擘劃前進的方向。